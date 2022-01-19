Про зйомки "Любов і Блогери" та роботу з Остапчуком: ексклюзивне інтерв'ю з Ольгою Сумською

Перша українська комедія про блогерів "Любов і Блогери" виходить на екрани 20 січня. Одну з головних ролей у фільмі зіграла Ольга Сумська. Ексклюзивно для 24 каналу вона розповіла про гонорар, зйомки з інфлюенсерами та роботу з Остапчуком.

У той час, як країна чекає на прем'єру комедії, "заснованої на ржачних подіях", Ольга Сумська відкриває нам секрети бекстейджу. Народна артистка відверто зізналась, як потрапила у фільм "Любов і Блогери", як вживалась у роль Тамари Павлівни з Кагаплика і чи знайшла спільну мову з інтернет-зірками.

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"Любов і Блогери" – це перша українська комедія про блогерів, яка зібрала на одному майданчику провідних акторів і зірок інстаграму. Події розгортаються в містечку Кагаплик напередодні виборів. Мер, аби врятувати свою репутацію, затягує туди п'ятьох блогерів. У глибинці на них чекають пригоди "на всю голову", реальна змова та історія справжнього кохання!

Романтична комедія – продюсерський дебют Володимира Остапчука та Євгена Таллера. Режисером стрічки став Дмитро Голумбевський. Сценарій до фільму "Любов і Блогери" написав Олексій Приходько.

"Любов і Блогери": дивіться трейлер онлайн

Інтерв'ю з Ольгою Сумською про фільм "Любов і Блогери"

Знаю, що для блогерів, які з'явились у фільмі, влаштовували кастинг. Як щодо Вас? Ви теж проходили проби?

Це, мабуть, один з небагатьох проєктів, у який я пройшла без кастингу, продюсери запросили мене на конкретну роль у фільмі.

Як Вам запропонували роль у фільмі "Любов і Блогери"? Пам'ятаєте той телефонний дзвінок, смс-ку?

Женя зробив мені телефонний дзвінок, в якому прозвучала пропозиція зіграти яскраву героїню – Тамару Павлівну. І коли мені запропонували таку класну комедійну роль, я відразу погодилась, не вагаючись. Женя ніби знав, чим я марила.

Продюсери одразу погодилися на Ваш гонорар?

Можу тільки поділитися з вами, що це був прийнятний на сьогодні гонорар. Ми з Євгеном легко домовляємося. Головне для мене – роль, яка подобатиметься, і хороша команда однодумців, людей, які поважатимуть і дослухатимуться до тебе. У "Любов і Блогери" все так і склалось, тому я погодилась швидко.

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Знаю, що у Вас цікава історія знайомства з Євгеном Таллером. Ще студентом він "пригрозив", що зніме Вас у кіно. Розкажіть про цей інцидент детальніше.

З Євгеном Таллером ми познайомились майже 10 років тому. Він підійшов до мене на прем'єрі одного з повних метрів, хотів щось запитати щодо інтерв'ю, і в кінці нашої розмови так зухвало сказав мені:

"Ольго В'ячеславівно, от я стану продюсером і буду знімати вас у кіно".

Як бачите, пройшли роки, і він дотримав слова. Було надзвичайно приємно, що роль вже була створена під мене і без кастингу.

"Любов і Блогери" – продюсерський дебют Володимира Остапчука. Ви з ним спрацювались одразу? Який він продюсер?

Володимир – дуже талановитий і харизматичний, чітко відчуває, що потрібно робити на майданчику. Він допомагав акторам адаптуватись, підтримував їх і давав рекомендації.

Знаєте, дуже важливо відчувати правильну атмосферу на зйомці, особливо коли ти вперше заходиш в кадр під образом нового персонажа. Володимир разом з Євгеном чудово з цим впоралися.

Володимир Остапчук і Євген Таллер на зйомках фільму "Любов і Блогери" / Фото з пресслужби

Інколи вони давали підказки щодо говірки суржиком, якісь фразочки додавали в процесі. Що тут казати, хлопці – уже майстри інтермедій, комедійних сюжетів, пародій. Я прислухалася до порад, щоб все виглядало органічно. Знаєте, акторам з досвідом теж варто радитись з молодими, це тільки на користь.

У фільмі "Любов і Блогери" Ви зіграли Тамару Павлівну – директорку клубу в місті Кагаплик. Яка Ваша героїня? Важко було вживатися в роль?

Тамара Павлівна – гострохарактерна, кумедна героїня, яка знає собі ціну. За однією фразою вже можна зрозуміти її темперамент: "Якщо є на світі рай, то це Кагаплицький край".

Вона говорить характерним для нашого умовного Кагапличчя суржиком. У Тамари Павлівни взагалі такі незрозумілі й трішки неадекватні риси, які зазвичай дуже цікаві глядачеві. Потрібно було слідкувати за мовою, ходою, манірно триматися. Ця героїня мені відразу сподобалася, і я грала її з величезним задоволенням.

Ви зустрічали таких яскравих жінок як Тамара Павлівна в реальному житті?

Таких яскравих жінок, як Тамара Павлівна, я зустрічаю щодня. Повірте, вони нас оточують скрізь – такі неповторні, впевнені в собі й надзвичайно працездатні. Їх легко помітити серед людей, адже це жінки з особливими рисами, яскравим макіяжем, зачіскою і стилем одягу. Такі гарні жінки точно знають собі ціну.

Ольга Сумська в ролі Тамари Павлівни на зйомках фільму "Любов і Блогери" / Фото з пресслужби

У романтичну комедію "Любов і Блогери" запросили провідних українських блогерів – Богдана Шелудяка, Ксюшу Манекен, Анну Алхім, Настю Єлисеєву, Анну Трінчер, Вікторію Маре та інших.

Далеко не всі інтернет-зірки, які знялись у фільмі, мають акторську освіту або ж досвід зйомок у великому метрі. Як Вам працювалося з новачками та аматорами?

Мені здалося надзвичайно цікавим і ризикованим, у хорошому розумінні цього слова, рішення поєднати акторів і блогерів на одному майданчику. Особливістю цього фільму є те, що ми грали ролі, а зірки соцмереж – показували самих себе з реального життя. Блогерам не треба було нічого вигадувати і перевтілюватися в персонажів. Вони були по-справжньому, по-своєму смішні.

Хочу сказати, що на майданчику ми нормально, класно знаходили спільну мову з блогерами, спілкувались, намагались зрозуміти, які вони, чим живуть, що їх цікавить, як вони сприймають таку кількість фоловерів, які в них є. І знаєте, що я зрозуміла, – талановита молодь завжди знайде себе й те глибоке і змістовне, що важливе в житті.

Інтернет-зірки на зйомках фільму "Любов і Блогери" / Фото з пресслужби

Продюсери Володимир Остапчук та Євген Таллер прагнули показати конфлікт поколінь. Чи відчувалося це на знімальному майданчику? Ви були на одній хвилі з зірками Інтернету?

Саме зараз ця тема дуже актуальна. Не секрет, що молодь сьогодні не дивиться телебачення, не читає книжок, мало спілкується з оточенням в реальному світі. Нове покоління сидить переважно в Інтернеті. Нам хотілось показати різницю, яка існує, і скерувати молодь у правильному напрямку.

Ми відчували конфлікт поколінь, як мінімум, через те, що це чітко читалось в сценарії. Актори розуміли, що за кумедними персонажами стоїть той самий біль – непорозуміння між людьми з різницею у віці. Він показаний через жанр комедії, завдяки якому можна і посміятися, і замислитися.

Ви теж активно розвиваєте свій інстаграм-профіль, на якому вже за 700 тисяч фоловерів. Чи запитували в молодих колег про "блогерські фішки"?

Тут варто сказати, що швидше вони питали в мене, як розкрутити акаунт так, як я свій розкрутила (усміхається).

Моєму інстаграм-профілю вже багато років, я зареєструвалась через рік чи два після створення мережі. Завдяки своїй активності я зібрала таку велику кількість підписників. Не тільки в інстаграмі, але й у фейсбуці. Соціальні мережі – це вже реальність сьогодення, яка нас оточує, і з якою ми маємо співіснувати.

Знаєте, що найцікавіше? Колись моя прабабця, Анастасія Мефодіївна Салтан, ще років 60 тому казала, що пройде час, і світ оплутає павутиння, в яке ви всі потрапите. Хто б тоді міг передбачити, що це станеться через інтернет.

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У такій "компанії" Ви працювали вперше? Чи з кимось зі знімальної групи перетиналися на попередніх проєктах?

Звісно. Наприклад, з Назаром Задніпровським ми працювали в серіалі, тому було дуже приємно зустрітися з таким прекрасним партнером на одному майданчику. У мене було тільки три знімальні дні, тому я не встигла побачити всіх акторів, які брали участь у зйомках, але пощастило знову зіграти з Назаром.

Назарій Задніпровський на зйомках фільму "Любов і Блогери" / Фото з пресслужби

"Любов і Блогери" зняли дуже швидко – лише 24 вересня Ви урочисто били тарілку, а вже 20 жовтня почули фінальне "Стоп! Знято". Як Вам працювалося у такому шаленому темпі?

У нас такі шалені продюсери були – Євген Таллер і Володимир Остапчук. Якщо вони вже щось задумали, то дуже цілеспрямовано й швидко втілюють у життя разом з класною командою і акторами. Зняти повний метр за такий короткий проміжок часу – це дійсно дуже цікаво, героїчно і сміливо, на мій погляд.

Мені здається, що наш фільм стане конкурентною стрічкою. Я щиро вірю і хочу, щоб комедія сподобалася глядачам.

Зйомки фільму "Любов і Блогери" / Фото з пресслужби

Скільки в середньому тривав один знімальний день? Пам'ятаєте день, коли провели в кадрі найбільше годин?

У мене була одна доба без сну, коли знімали сцену з переодяганням і зміною кадрів. У мене було два насичені дні й один дуже короткий.

Сцени знімали дуже швидко – за один, максимум два дублі. Чесно кажучи, я отримала справжнє творче натхнення і задоволення від процесу. Звісно, на це повпливало те, що в проєкті зібралась команда однодумців, які з одного погляду, подиху розуміли, чого хоче режисер.

Ольга Сумська в ролі Тамари Павлівни на зйомках фільму "Любов і Блогери" / Фото з пресслужби

Продюсери картини стверджували, що в "Любов і Блогери" багато фішок, які раніше не використовували в українському кіно. Чи помітили Ви як акторка з майже 40-річним досвідом ці прояви новаторства?

Мені здається, що головними фішками якраз і є поєднання блогерів з акторами-професіоналами та поява персонажів-мемів з соцмереж. Наприклад, тієї самої жіночки, яка каже: "Боже, яке воно кончене".

Ще однією особливістю є мова та діалоги суржиком, які не притаманні для звичайного сценарію. Остапчук з Таллером поєднали начебто несумісне, я можу назвати їх ще тими експериментаторами. Вони – сміливі, ризиковані і талановиті, я їх дуже поважаю.

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Впевнена, що на зйомках комедії було безліч цікавих моментів. Розкажіть про найбільш пам'ятні.

Весь процес зйомок був надзвичайно цікавим. Перші кадри, підтримка з боку команди, створення образу з перукою, яку ми між собою називали "як в Аллегрової", сміх на майданчику – все це з теплом згадую дотепер.

А ще пам'ятаю, як була задіяна в нову для мене соцмережу. На одній з перерв до мене підійшов Женя і запропонував зняти мініатюри для тіктоку. Це було найкумеднішим. Ми записали дуже симпатичні мініатюри разом з Буше (Богданом Шелудяком – ред. Showbiz 24), Женею і ще з кількома дуже класними блогерами. Зараз, коли бачу себе на цих відео, і як на них реагує молоде покоління, я тільки радію з цього, повірте.