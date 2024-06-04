Кохання під загрозою: що буде у другій частині 3 сезону "Бріджертонів"

16 травня на стримінговій платформі Netflix вийшла перша частина третього сезону серіалу "Бріджертони". Вона складається з чотирьох серій і вже викликала великий інтерес серед прихильників.

Тому всі з нетерпінням очікують продовження історії. Очевидно, що до фіналу 3-го сезону залишилося ще чотири епізоди, тому романтична подорож Пенелопи та Коліна триває, однак їхній шлях буде нелегким. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, чого варто очікувати від продовження.

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Яким буде продовження 3 сезону "Бріджертонів"

В інтерв'ю акторка Нікола Кохлан, яка виконує роль Пенелопи Фезерінгтон, розповіла про подальший розвиток подій. За словами Ніколи, персонажам потрібно багато чого подолати, щоб бути разом. Наразі ми побачили лише половину еволюції стосунків Коліна і Пенелопи.

Дуже легко думати: "О, вони зізналися одне одному в коханні та будуть жити довго і щасливо". Насправді все написано так, що їх може занести в будь-яку сторону,

– каже акторка.

Очевидно, надалі закоханих буде очікувати низка випробувань. Зокрема, на цей повпливає подвійне життя, яке веде красуня Пенелопа. Адже щойно верхівка Лондона втрапляє у новий скандал, леді Віслдаун уже готова про це написати.

Окрім цього, на розвиток стосунків Пенелопи та Коліна може повпливати Елоїза Бріджертон, яка раніше була найкращою подругою Пенелопи й знає її великий секрет.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер другої частини третього сезону

Чотири нові серії шанувальники "Бріджертонів" побачать уже 13 червня на стримінговій платформі Netflix. Приготуйтесь до перегляду заздалегідь, адже, судячи зі всього, сюжет буде гострим.

Які ще питання розв'яжуться у другій частині третього сезону

Досі невирішеними залишилися ще деякі питання. Тому у новій частині ми зможемо також дізнатись, як розвиватимуться відносини Пенелопи з колишньою найкращою подругою Елоїзою Бріджертон, яка знає її велику таємницю. Що станеться з палким романом Бенедикта Бріджертона. А також до чого приведе знайомство Вайолет Бріджертон із братом леді Денбері й таємниця леді Віслдаун.

Цікаво, чи пожертвує Пенелопа своїм альтер его заради кохання? Дізнаємось уже зовсім скоро.