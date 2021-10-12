Другий сезон "Гри в кальмара" можна запросто зняти в Україні, – Ткаченко назвав причини

Міністр культури Олександр Ткаченко передивився "Гру в кальмара" і сказав, що серіал має всі шанси стати культовим і отримати продовження або адаптацію.

Крім цього, Ткаченко зазначив, що персонажі наприкінці картини згадують, що саме корейський сезон "Гри в кальмара" їм подобається найбільше. Він також пояснив, чому продовження стрічки можна зняти в Україні та назвав низку причин.

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Причини, за словами Ткаченка, чому продовження "Гри в кальмара" можна зняти в Україні

Повернення кеш-рибейтів. Це завжди вигідно та іноземні продюсери прекрасно про це знають; Локації. Не втомлююсь повторювати, що Україна має унікальні ландшафти. Моря, річки, озера, ліси, гори, степи, острови, пустелі. І все це на відстані кількох годин один від одного. Професійні продакшени, з якими комфортно працювати; Високоякісна техніка для зйомок, щоб не везти її з за кордону, підвищуючи бюджет серіалу; Людський капітал – актори, режисери, сценаристи, оператори, дизайнери та всі, хто мають відношення до знімального процесу; Ціни на проживання та оренду техніки – нижчі ніж в Європі або Азії.

Олександр Ткаченко доповнив: "А якщо подивитися на ситуацію ще й з іншої сторони: "Гра в кальмара" займає перше місце в рейтингу стрімінгу у понад 90 країнах, включно зі США. Серіал також побив рекорди за переглядами серед неангломовних серіалів, хоч проєкт задумувався як розширення географії сервісу і залучення перш за все підписників з Азії."

За словами міністра, це чудовий приклад того, коли глядачам потрібні цікаві ідеї. Це не обов’язково все має асоціюватися з країною виробництва США. Іноземні проєкти стають все більш потрібними глядачам. Вони свіжі та зрозумілі аудиторії з Європи та Азії.

Нещодавно мав розмову з представниками Netflix щодо посилення співпраці. Зараз перебуваємо у тісному контакті на стадії перемовин. Можливо, зовсім скоро українське кіно завоює нові висоти, з’явившись на сервісі,

– заявив міністр.

Сюжет серіалу "Гра в кальмара"

"Гра у кальмара" – 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, світова прем'єра якого відбулася 17 вересня 2021 року. У ньому розповідається про групу з 465 людей, які через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у таємничій грі на виживання. Переможець отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів).

"Гра в кальмара" вийшла на Netflix 17 вересня 2021 року. Сьогодні проєкт впевнено рухається до того, щоб стати найпопулярнішим неангломовним серіалом за всю історію стрімінгу і може, навіть, посунути британських чи американських конкурентів.

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Історія створення серіалу

Сценарист і режисер Гван Дон-хьок, який шукав спонсора для стрічки 12 років, за основу взяв популярну гру серед школярів, яка називається "Кальмар". За її правилами діти діляться на дві групи, які мають боротися за право зайняти ділянку, яка схожа на морського мешканця.

"Гра в кальмара" 2021: дивіться трейлер серіалу