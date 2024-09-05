Справу проти Болдвіна, який вистрілив в українську операторку під час зйомок, можуть поновити

Прокурор наполягає на перегляді рішення щодо закриття справи про загибель української операторки Галини Гатчінс, яка трагічно загинула на знімальному майданчику фільму "Іржа". У центрі уваги перебуває актор Алек Болдвін, який випадково вистрілив із реквізитної зброї під час фільмування, що призвело до смертельного поранення операторки.

Нещодавно з цим також погодився відомий режисер Квентін Тарантіно, який публічно заявив, що Болдвін не може бути повністю звільнений від відповідальності за інцидент. Тож прокурор наполягає на подальшому розслідуванні.

Радимо Витяг ніж і "прийняв бойову стійку": ексчоловіка покійної акторки Шеннен Догерті заарештували

Прокурор вимагає перегляду рішення про закриття справи щодо вбивства Галини Гатчінс: що відомо

Суддя закрила справу, оскільки поліція та прокурори не змогли надати необхідні докази у розслідуванні стрілянини, яка сталася у 2021 році та призвела до смерті українки Галини Гатчінс. Обвинувачення проти Алека Болдвіна зняли, але з умовою, що після завершення апеляційного процесу справу не можна буде поновити.

Спеціальний прокурор Карі Морріссі висловила незгоду з таким рішенням, заявивши, що не було достатніх підстав для його ухвалення. Вона підкреслила, що права Болдвіна під час судового процесу були дотримані. Одним із важливих аспектів у справі стали боєприпаси, виявлені у березні. Прокурори визнали ці докази неважливими, тоді як захист Болдвіна звинуватив їх у приховуванні інформації, що в підсумку призвело до закриття справи.

Морріссі наполягає на тому, що питання боєприпасів не є вирішальним, оскільки головна увага мала бути зосереджена на тому, як Болдвін поводився зі зброєю. Адвокат актора, Люк Нікас, заявив, що відповідатиме на претензії прокурора лише в рамках судового процесу.