Прощання з Русланою Писанкою у Києві: хто з зірок провів актрису в останню путь
Відома українська акторка та телеведуча Руслана Писанка померла 19 липня. Смерть зірки стала великою втратою для мистецького світу України. Хто прийшов на прощання з Русланою Писанкою – читайте нижче.
В останню путь Руслану Писанку провели у Спасо-Преображенському соборі. Церемонія прощання розпочалася об 11 годині. Поховають актрису на Байковому кладовищі.
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Прощання з Русланою Писанкою
Попрощатись з легендою приїхали її колеги, рідні та друзі. Серед них:
- Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком;
- Леся Самаєва;
- Віктор Андрієнко;
- Єгор Соболєв;
- Олексій Гончаренко;
- Руслан Сенічкін;
- Неля Шовкопляс;
- Наталка Ворожбит;
- Констянтин Грубич.
Прощання з Русланою Писанкою у Спасо-Преображенському соборі / Фото ТСН
Смерть Руслани: коротко про головне
Руслана Писанка померла в Німеччині, куди виїхала через війну. Саме там в неї діагностували важку хворобу – рак. Руслана вела особисту боротьбу, але не змогла перемогти в ній. Її життя обірвалося на 57-му році.
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Руслана Писанка прожила творче життя. Вона знялася у чимало фільмах, серіалах та різних телешоу. Її колеги не можуть повірити в те, що Русі більше немає. У соцмережах вони з теплом згадали завжди веселу Писанку.
Чоловік подякував усім за співчуття: "Дякую за те, що Ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну. Точно знаю, що Бозя забере її до себе, бо вона точно того варта".