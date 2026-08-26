Прощавай, легендо: 5 фільмів Доллі Партон, які залишаться з нами назавжди

25 серпня не стало Доллі Партон — легендарної кантрі-співачки, акторки та однієї з найяскравіших постатей американської культури. Їй було 80 років. За повідомленнями її команди, Партон померла після нетривалої боротьби з раком.

Музичну спадщину Доллі Партон можна слухати роками, але її кар’єра не обмежувалася сценою. Вона встигла стати справжньою кінозіркою – причому з тією самою фірмовою посмішкою, гумором і здатністю з’явитися в кадрі так, ніби він від самого початку належав їй. 24 Канал вирішив згадати п'ять фільмів, у яких Доллі Партон залишила свій яскравий слід.

"З ранку до вечора / З 9 до 5"

Рік: 1980

IMDb: 6,9

Жанр: комедія



"З ранку до вечора / З 9 до 5" / Фото imdb



Саме з цієї стрічки фактично почалася велика кінокар'єра Партон. І початок був максимально ефектним: вона зіграла секретарку Доралі Родс, яка разом із героїнями Джейн Фонди та Лілі Томлін вирішує трохи "переналаштувати" офісне життя після того, як їхній бос переходить усі можливі межі.

Три жінки, один сексистський начальник і дуже велике бажання нарешті перестати терпіти його витівки. Звучить як корпоративний тренінг з охорони праці, але насправді це одна з найвідоміших комедій 1980-х.

І, звісно, саме тут прозвучала легендарна пісня 9 to 5, написана Партон.

Що кажуть критики: 9 to 5 отримав 70% від критиків на Rotten Tomatoes, а критики платформи називає його добре зіграною комедією, яка влучно висміює гендерні ролі на роботі. Критики окремо відзначали дебют Партон. Роджер Еберт назвав її природженою кінозіркою.

"Найкращий бордель у Техасі"

Рік: 1982

IMDb: 6,1

Жанр: комедія, мюзикл



"Найкращий бордель у Техасі" / Фото imdb



Назва вже натякає, що спокійного сімейного вечора тут не буде. Доллі зіграла Мону Стенглі – власницю знаменитого борделю "Chicken Ranch", який раптом опинився під загрозою закриття після атаки телевізійного проповідника.

На захист закладу стає місцевий шериф Ед Ерл Додд у виконанні Берта Рейнольдса. І тут починається класична американська історія про мораль, політику, гроші та дуже специфічне розуміння слова "порядність".

Що кажуть критики: фільм має 52% на Rotten Tomatoes, а критики свого часу поставилися до нього доволі прохолодно. Платформа зазначає, що фільм має яскраві моменти та привабливий акторський склад, але поступається сценічному оригіналу.

"Страз / Гірський кришталь"

Рік: 1984

IMDb: близько 4,1

Жанр: комедія, музичний фільм

"Страз/ Гірський кришталь" / Фото imdb



Тут Доллі Партон зустрілася з… Сильвестром Сталлоне. І вже цього достатньо, щоб зрозуміти: перед нами не просто кіно, а культурний експеримент.

Партон грає кантрі-співачку Джейк Ферріс, яка укладає парі: вона зможе зробити з випадкового нью-йоркського таксиста Ніка Мартінеллі справжню зірку кантрі всього за два тижні.

Проблема лише в тому, що Нік не вміє співати. Зате має характер. І, судячи з фільму, дуже багато вільного часу.

Що кажуть критики: критики особливо не пожаліли фільм. Metacritic — 36/100 на Rotten Tomatoes фільм зібрав тільки 19%. Роджер Еберт поставив фільму лише одну зірку з чотирьох, хоча визнав, що у Партон є чудова енергія та голос.

"Сталеві магнолії"

Рік: 1989

IMDb: 7,3

Жанр: комедія, драма



"Сталеві магнолії / Фото imdb



А ось тут уже без жартів. Доллі зіграла Труві Джонс – власницю салону краси в маленькому містечку Луїзіани, де кілька жінок зустрічаються, обговорюють життя, пліткують і підтримують одна одну, коли воно раптом перестає бути схожим на веселу американську комедію.

У центрі історії – Шелбі, молода жінка з діабетом, її мати М'Лінн та їхні подруги. Весілля, сім'я, вагітність, хвороба, втрати – фільм поступово переходить від легких розмов у салоні до дуже емоційної драми.

Що кажуть критики: фільм має 73% на Rotten Tomatoes. Критики називають Партон, однією з найприродніших акторок у фільмі.

"Радісний галас"

Рік: 2012

IMDb: 5,8

Жанр: комедія, драма, мюзикл



"Радісний галас" / Фото imdb



Історія розгортається навколо церковного хору, який переживає фінансові труднощі та намагається перемогти у національному конкурсі. Дві сильні жінки – Ві Роуз та Гі Джі – мають абсолютно різні погляди на музику, тому підготовка до конкурсу перетворюється на маленьку музичну війну.

Що кажуть критики: фільм отримав лише 32% на Rotten Tomatoes. Критики, втім, погодилися в одному: музичні номери працюють, а хімія між Квін Латіфою та Доллі Партон – одна з головних переваг фільму.

Не так давно з життя пішла інша голлівудська зірка Гейден Панеттьєрі - і ми теж зібрали добірку фільмів з нею, які варто подивитись.