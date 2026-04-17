Новий український серіал, який вже можна дивитись на ютубі

Український кінематограф активно розвивається й постійно з'являються нові фільми та серіали, які заслуговують на увагу глядачів. Багато з них вже є у вільному доступі, зокрема на ютубі.

Один з таких серіалів – "Просто Надія". Навіть другий сезон уже частково можна подивитися безплатно на ютубі, пише 24 Канал.

Про що серіал "Просто Надія"?

"Просто Надія" – історія про маму 3-х дітей, яка вимушено покидає рідний дім через початок повномасштабної війни. Поки чоловік Наді закордоном, вона переїжджає в інше місто, де вимушена почати нове життя. Жінка залишається без підтримки коханого, тож починає робити кроки до здійснення власної мрії – стати успішною пекаркою. Та на цьому шляху трапляються чимало перешкод, які Надії доводиться долати. Водночас вона бореться за власне щастя й шанс бути поруч з тим чоловіком, який її по-справжньому кохає.

Уже відбулася прем'єра 2 сезону цієї історії, де на героїв чекають нові випробування, неочікувані знайомства та розкриття сімейних таємниць.

Хто зіграв у серіалі?

Головні ролі у першому та другому сезонах зіграли Зоряна Марченко та Артемій Єгоров. Їхній дует неабияк полюбився глядачам через зворушливу акторську гру й надзвичайну харизму.

Також у цій історії про кохання грають: Марк Дробот, Дар'я Петрожицька, Валентин Томусяк, Костянтин Корецький, Ірина Авдеєнко, Олег Власов, Катерина Вишнева, Ірина Дорошенко, Андрій Пономаренко, Сергій Кисіль та інші.

