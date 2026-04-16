Тож у матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку українських серіалів, що вийшли близько 10 років тому. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом уже сьогодні.

Які старі українські серіали вийшли у світ 10 років тому?

"Катерина" (2016 рік)

Український серіал "Катерина" вийшов на екрани у 2016 році. Він налічує чотири епізоди та розповідає історію Катерини із села Шуляки на Черкащині. Дівчина живе разом із батьками-педагогами, але її життя змінюється, коли до села приїжджає відомий актор Олексій Красильников. Катерина закохується в нього, однак ці стосунки не схвалюють її батьки.

Згодом життя дівчини та її родини кардинально змінюється.

"Черговий лікар" (2016 рік)

Ще один український серіал, що вийшов у 2016 році, – "Черговий лікар". Він розповідає про роботу медиків, яким доводиться не лише рятувати життя пацієнтів у режимі 24/7, а й ухвалювати складні рішення, що можуть назавжди змінити долі людей.

Серіал налічує сім сезонів і 259 епізодів.

"Село на мільйон" (2016 рік)

"Село на мільйон" – українська комедія 2016 року. У центрі сюжету – троє кузенів: Катя, Микола та Тимур. Вони отримують спадок від дідуся, але за однієї умови: мають переїхати до села Куляби на Тернопільщині й прожити там рік. Це історія про те, як міські жителі пристосовуються до сільського життя, змагаючись за спадок.

Утім, головна ідея серіалу – не гроші, а цінність родини.

