"І просто так" вже вийшов онлайн: перші відгуки та опис серій

На Max 22 червня вийшли перші дві серії серіалу "І просто так". Прем'єра шоу присвячена 25-річчю "Сексу і міста".

До головних ролей повернулися Сара Джессіка Паркер (Керрі), Крістін Девіс (Шарлота), Синтія Ніксон (Міранда), а також Кім Кетрол у ролі Саманти Джонс. Скільки буде епізодів у другому сезоні і як глядачі оцінили перші дві серії – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"І просто так": опис серій і графік виходу

Met Cute

Прем'єра: 22 червня

У першій серії Керрі з подругами йде на Met Gala у культовій весільній сукні від Вів'єн Вествуд. Водночас у Міранди Гоббс триває важкий етап стосунків із креативним трансгендерним стендапером Че. Шарлотта все більше занурюється у материнство та шкільне життя доньки. Вона ходить на батьківські збори та вислуховує інформацію про дитячі табори.

The Real Deal

Прем'єра: 22 червня

У цій серії Керрі бореться зі сценарієм реклами подкастів; Шарлотта намагається повернути дизайнерський одяг Лілі. Втім, справжній хаос настає тоді, коли Міранда втрачає свій телефон.

Chapter Three – 29 червня, Alive! – 6 липня, Trick or Treat – 13 липня, Bomb Cyclone – 20 липня, Епізод – 27 липня, Епізод – 3 серпня, Епізод – 10 серпня, Епізод – 17 серпня.

"І просто так...": дивіться трейлер

Рейтинг та відгуки глядачів

Перші дві серії 2 сезону "І просто так" отримали 61 % "свіжості" від кінокритиків та 43 % від глядачів. Для шанувальників оригінального серіалу "Секс і місто" новий сезон серіалу знову став "розчаруванням". Ось що вони пишуть:

"Не розумію мети цього шоу";

Сара знову у страшному одязі та прикидається 30-літньою в 50, але це немає ніякого вигляду";

"Секс в 50 вже не такий, як в 30. Мені це заважає в шоу";

"2 сезон – незграбний і зовсім не смішний";

"Керрі у "І просто так..." просто привид Керрі у "Сексі і місто".

Окрім того, глядачі поділилися, що другий сезон трішки кращий за попередній, або хоч якось намагається виправити недоліки першого. "Це був і найкращий, і найгірший досвід перегляду за все моє життя", "Керрі залишається мудрою. І тому я продовжу дивитися, незважаючи ні на що", – пишуть вони.

Керрі Бредшоу / Max