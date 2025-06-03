Сиквел серіалу "Секс і місто", про який сьогодні гудить уся мережа: чи варто дивитись стрічку

29 травня 2025 року відбулась прем'єра продовження культового серіалу "Секс і місто". Третій сезон має назву "І просто так".

Уже в перші дні після прем'єри стрічка набула неабиякого розголосу у мережі та підкорила серця глядачів. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, про що 3 сезон серіалу "І просто так" та у чому секрет його популярності.

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Про що 3 сезон серіалу "І просто так"

"І просто так" – це продовження культового серіалу "Секс і місто", у якому головну роль зіграла Сара Джессіка Паркер. Окрім неї, у стрічці грають Синтія Ніксон і Крістін Девіс, а також багато інших іменитих акторів.

Відомо, що в продовженні серіалу йтиметься про напружені стосунки Керрі з її обранцем та ймовірний роман із сусідом. Крім того, видається, головна героїня збирається написати власний роман.

"І просто так": дивіться онлайн трейлер серіалу

Культовий серіал "Секс і місто" здобув неабияку популярність ще у 2021 році, тож не є несподіванкою те, що Керрі, Міранда, Шарлотта, Сіма та інші улюблені герої знову підкорюють серця прихильників. Головні героїні вкотре намагаються орієнтуватися в складній реальності життя, кохання, сексу та дружби 50-річних жінок у Нью-Йорку, і ці сюжети знову й знову підкорюють серця мільйонів.

У третьому сезоні під назвою "І просто так" глядачі можуть насолодитися несподіванками, різкими сюжетними поворотами та тим, чого точно не очікували побачити.

Дехто вже відгукується позитивно про новий сезон, а для когось зміни виявилися занадто несподіваними. Утім, серіал уже набув неабиякої популярності, тож мережа не вщухає від обговорень.