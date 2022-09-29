"Від вулиць Ірану до окопів в Україні": Честейн підтримала українських та іранських жінок

Джессіка Честейн, яка нещодавно приїжджала в Україну, підтримує іранських жінок та захоплюється хоробрістю українських. В інстаграмі вона показала сильне виконання пісні Bello Ciao та поділилася кадрами з протестів в Ірані після смерті Махси Аміні.

17 вересня забили до смерті 22-річну іранську студентку Махсу Аміні, яка неправильно одягнула хіджаб. Після того спалахнула хвиля протестів, в яких загинуло понад 40 людей.

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Джессіка Честейн підтримала іранських та українських жінок, які борються за свою свободу

Жінки в усьому світі співають Bello Ciao, борючись за свободу та мир на своїй батьківщині від вулиць Ірану до окопів в Україні, їх хоробрість відлунює у віршах,

– зазначила Честейн.

"Смерть Аміні призвела до того, що тисячі іранців вийшли на вулиці, вимагаючи покласти край насильству та дискримінації щодо жінок. Десятки цих протестувальників було вбито. У спробі заглушити шум журналістів на місцях було заарештовано, а Ісламська громадськість Ірану відключила інтернет", – доповнила вона.



Протести в Ірані / Фото з інстаграму Честейн

Але народ Ірану не мовчатиме. Я стою з жінками Ірану і посилюватиму їх голоси здалеку. Коли нападають на одну жінку, це напад на всіх,

– наголосила Честейн.

Зірка додала, щоб ми вчилися розуміти, що відбувається здалеку. Адже тим, хто може виходити на вулицю в тому, що подобається, і як пасує, може бути важко це сприйняти.

Протести в Ірані: відео з інстаграму Честейн

Раніше, 7 серпня, Джессіка Честейн приїхала в Україну. Вона зустрілася з Зеленським та власними очима побачила наслідки звірств російських окупантів на Київщині. На початку вересня вона поділилася, що їй знадобилося багато часу, аби усвідомити побачене.

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