3 провокативні фільми за останній рік, що не залишать байдужими

Останній рік подарував кіноманам низку фільмів, що не залишили без коментарів ні глядачів, ні критиків. Це сміливі історії та новаторські режисерські рішення.

Кіно 24 розповість про стрічки, які розширили межі кіно та викликали бурхливі дискусії. Це найбільш провокативні фільми, які захопили увагу аудиторії в останній рік.

Дивіться також Возз'єднання давніх друзів: Бен Аффлек та Метт Деймон зіграють у новому фільмі Netflix

"Солтберн"

На перший погляд, сором'язливий та незграбний студент Оксфорда Олівер зустрічає в університеті свою протилежність – однокурсника Фелікса. Багатий та яскравий юнак запрошує Олівера провести літо у його маєтку. Деякі сцени з цього фільму здатні шокувати та навіть викликати огиду.

"Солтберн": дивіться трейлер онлайн

"Минуле літо"

У центрі сюжету еротичної драми - юристка Енн, яка живе в Парижі з чоловіком і доньками. Раптом до їхнього дому приїжджає син чоловіка від попередніх стосунків.

"Минуле літо": дивіться трейлер онлайн

Між ним та Енн виникають романтичні стосунки, що можуть викликати неоднозначні емоції у глядача.

"Фаворитка Міллера"

Драма розповідає про 18-річну дівчину Каїро Світ, яка відвідує лекції викладача з письменництва Джонатана Міллера. Школярка вражає чоловіка своїми знаннями й вподобаннями. Вони щоразу зближаються, а в один момент ледь не переходять межу.

"Фаворитка Міллера": дивіться трейлер онлайн

Критики неоднозначно відреагували на стрічку через велику різницю персонажів у віці та їхній потяг одне до одного.