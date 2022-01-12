Провокативний серіал "Ейфорія" побив рекорд на HBO Max: чим вразили у першій серії

12 січня 2022 , 10:05
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Джерело:

24 канал

Продовження популярного проєкту із Зендеєю вийшло провокативним та успішним. Зрештою саме таким, як його хотіли побачити фанати. Редакція Кіно 24 переглянула першу серію і готова поділитись враженням.

Як повідомляє Deadline, прем'єра другого сезону серіалу "Ейфорія" (Euphoria) привернула увагу понад 2,4 мільйона глядачів, – це рекордна кількість переглядів для стримінгу HBO Max у перший день прем'єри. Продовження історії про підлітка Ру Беннетт стала найпотужнішою прем'єрою за час існування сервісу HBO Max.

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Нагадаємо, що прем'єра другого сезону відбулася 10 січня.

Чим вразили у першій серії другого сезону "Ейфорії"

Основний сюжет другого сезону стартує майже з точки фіналу першого сезону.

Увага спойлери! Неочікуваний поворот: Кессі з Нейтом здається закохуються, що пророкує дещо цікаве у наступних серіях. У той же час як Ру все більше поринає у вир наркозалежності, хоч у неї і з'являється новий друг. До кінця серії святкування Нового року перетворюється у криваве місиво за участю того ж Нейта...

Чим дійсно вражає другий сезон (поки що) так це несподіваним та провокативним початком, ніби стрічки Гая Річі чи Тарантіно: стрип-клуб, стрілянина, життя торговців наркотиками. І хоч з першої серії виникло більше запитань, аніж відповідей, на які чекали шанувальники серіалу, –автори проєкту інтригують не на жарт.

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Що трапилось у першому сезоні "Ейфорії"

У центрі подій школярка Ру Беннет (Зендея). У свої 17 років вона вже встигла стати наркозалежною та потрапити до реабілітаційного центру. Повернувшись до навчання, героїня зустрічає нову трансгендерну дівчину Джулс (Гантер Шефер). Поміж ними виникає симпатія. Джулс ніяк не може подолати свої травми дитинства та навчитись з ними жити, а Ру намагається подолати наркозалежність – коханням. 
Автор: Богдана Ткачук