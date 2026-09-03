Витримають лише люди з міцними нервами: 3 психологічні трилери, від яких мурашки по шкірі

Справжній психологічний трилер лякає не раптовими звуками чи вигаданими монстрами, а безвихіддю та темними глибинами людської психіки. Такі історії затягують у стан постійної тривоги, змушують сумніватися в адекватності героїв і залишають важкий осад навіть після фінальних титрів.

Якщо ви шукаєте кіно, здатне перевірити вашу витримку на міцність, 24 Канал зібрав культові стрічки, перегляд яких перетворюється на справжнє емоційне випробування.

"Реквієм за мрією" (2000)

Рейтинг IMDb – 8,3

Історія розгортається навколо чотирьох мешканців Брукліна, кожен із яких плекає заповітну мрію про краще життя. Літня вдова Сара мріє потрапити на улюблене телешоу й починає безконтрольно приймати небезпечні таблетки для схуднення. Її син Гаррі разом із другом Тайроном та коханою дівчиною Маріон прагнуть заробити великі гроші на продажі наркотиків, щоб відкрити власний модний бізнес. Однак бажання легко розбагатіти та власна наркотична залежність перетворюють життя всіх чотирьох героїв на незворотну катастрофу.

"Реквієм за мрією": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм має 80% схвалення за безкомпромісний візуальний стиль та потужну акторську гру Еллен Берстін, хоча оглядачі наголошують на емоційній важкості оповіді.

"Одержимість" (2014)

Рейтинг IMDb – 8,5

19-річний Ендрю Німан навчається у найпрестижнішій музичній консерваторії США та мріє стати одним із найвидатніших джазових барабанників свого покоління. Його помічає диригент Теренс Флетчер – керівник найкращого студентського оркестру країни, відомий своїм безжальним і жорстоким стилем викладання. Ендрю стає настільки одержимим схваленням тирана, що готовий пожертвувати стосунками, здоров'ям і власним розумом заради недосяжної досконалості.

"Одержимість": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes картина зібрала 94% позитивних відгуків завдяки шаленій акторській дуелі Майлза Теллера і Джонатана Сіммонса та напруженому ритму оповіді.

"Чорний лебідь" (2010)

Рейтинг IMDb – 8,0

Ніна Сеєрс – обдарована балерина нью-йоркської трупи, яка живе під суворим контролем власної матері. Дівчина отримує головну партію в новій постановці "Лебединого озера", де повинна станцювати як ніжного Білого лебедя, так і його підступного й темного двійника – Чорного лебедя. Хореограф Тома вимагає від стриманої Ніни відпустити внутрішній контроль і продемонструвати сексуальність та агресію, одночасно провокуючи конкуренцію з розкутою новою балериною Лілі. Одержимість бездоганним виконанням ролі та страх втратити партію породжують у Ніни параною, нав'язливі галюцинації та розпад особистості, через які вона перестає відрізняти реальність від сценічного божевілля.

"Чорний лебідь": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм має 85% гарних відгуків за блискуче перевтілення Наталі Портман і майстерне відображення руйнівного перфекціонізму.

А для тих, хто любить полоскотати собі нерви, ми маємо ще одну чудову добірку захопливих трилерів.