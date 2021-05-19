Психологічний трилер "Між нами" з Ірмою Вітовською: все, що відомо про фільм

"Між нами" – ігровий повнометражний дебют режисерки та сценаристки Соломії Томащук. Про дату прем’єри поки не повідомляють, але виробництво кінострічки вже завершили. В основі сюжету – історія двох жінок, які спираються одне на одну в пошуках шляхів розв’язання власних ціннісних та емоційних проблем. А головну роль зіграла успішні Ірма Вітовська та Анастасія Пустовіт.
Фільмування трилеру відбулося влітку 2020 року у Києві. Слоган стрічки – “Тільки нікому не кажи!”. Про це повідомляє Держкіно.
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Сюжет трилеру "Між нами"
У фільмі йдеться про складний вибір між близькою людиною та моральними принципами. Дві головні героїні — Саша та Аня змушені його зробити: Саша стосовно власного чоловіка, Аня стосовно сина. Драматизм ситуації загострюється, коли вони виявляються залучені у темну історію злочину.
Кадр з фільму "Між нами" / Фото Держкіно
“Між нами” – ігровий повнометражний дебют режисерки та сценаристки Соломії Томащук. Раніше режисерка зняла декілька короткометражних фільмів.
Співавтор сценарію та оператор-постановник стрічки Юрій Дунай, добре відомий глядачу по фільму “Черкаси”.
Художник – постановник Юрій Григорович, композитор – Антон Байбаков.
"Між нами" 2021: дивіться трейлер
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Актори фільму "Між нами"
- Анастасія Пустовіт ("Коли падають дерева", “Перші ластівки. Zалежні");
- Ірма Вітовська ("Мої думки тихі", "Казка старого мельника");
- Дмитро Сова;
- Євген Єфремов;
- Михайло Дзюба;
- Сергій Детюк;
- Євгеній Ламах;
- В одній зі сцен у повному складі знялись музиканти гурту “Вагоновожатые”.