Психологічний трилер "Між нами" з Ірмою Вітовською: все, що відомо про фільм

19 травня 2021 , 10:07
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Джерело:

24 канал

"Між нами" – ігровий повнометражний дебют режисерки та сценаристки Соломії Томащук. Про дату прем’єри поки не повідомляють, але виробництво кінострічки вже завершили. В основі сюжету – історія двох жінок, які спираються одне на одну в пошуках шляхів розв’язання власних ціннісних та емоційних проблем. А головну роль зіграла успішні Ірма Вітовська та Анастасія Пустовіт.

Фільмування трилеру відбулося влітку 2020 року у Києві. Слоган стрічки – “Тільки нікому не кажи!”. Про це повідомляє Держкіно.

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Сюжет трилеру "Між нами"

У фільмі йдеться про складний вибір між близькою людиною та моральними принципами. Дві головні героїні — Саша та Аня змушені його зробити: Саша стосовно власного чоловіка, Аня стосовно сина. Драматизм ситуації загострюється, коли вони виявляються залучені у темну історію злочину. 


Кадр з фільму "Між нами" / Фото Держкіно

“Між нами” – ігровий повнометражний дебют режисерки та сценаристки Соломії Томащук. Раніше режисерка зняла декілька короткометражних фільмів.
Співавтор сценарію та оператор-постановник стрічки Юрій Дунай, добре відомий глядачу по фільму “Черкаси”.
Художник – постановник Юрій Григорович, композитор – Антон Байбаков.

"Між нами" 2021: дивіться трейлер

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Актори фільму "Між нами"

  • Анастасія Пустовіт ("Коли падають дерева", “Перші ластівки. Zалежні");
  • Ірма Вітовська ("Мої думки тихі", "Казка старого мельника");
  • Дмитро Сова;
  • Євген Єфремов;
  • Михайло Дзюба;
  • Сергій Детюк;
  • Євгеній Ламах;
  • В одній зі сцен у повному складі знялись музиканти гурту “Вагоновожатые”.
Кінопроєкт став одним з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно. Загальна вартість виробництва картини склала 11,2 млн грн (100% державна підтримка).
Автор: Наталія Гулій