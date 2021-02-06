5 нових мінісеріалів, про які невпинно говорять кіномани

Якщо ви ще не знаєте, що таке "Бріджертони" або ж "Люпен" – тоді хутко виправляємо це. Для вихідних ми підібрали 5 серіалів, про які невпинно говорять у мережі.

Джерело: 24 канал

До добірки увійшли найпопулярніші серіали, які вже наробили чималого галасу у світі кінолюбителів. Тисячі людей вже відтворюють образи цих стрічок та не припиняють захоплюватись цими епізодами. Тож вмощуйтесь зручніше та обирайте мінісеріал, який легко можна переглянути за 1 день.

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"Ферзевий гамбіт"

Кількість серій – 7

Оригінальна назва – The Queen's Gambit

Рейтинг IMDb – 8,6

Розпочати добірку ми вирішили із хіта стрімінгової платформи Netflix. Зізнавайтесь, хто ще не придбав дошку для шахів після перегляду "Ходу королеви" або ж "Ферзевого гамбіту".

Серіал розповів про талановиту американку Бет Гармон, яка після смерті матері потрапляє до сиротинця. І, здавалось би, гірше бути не може, однак у цій ситуації дівчинка знаходить чудову розраду у шахах. Навчає її тутешній прибиральник, який спершу сприймає дитину як чергову надокучливу школярку, однак вже за кілька місяців Бет дивує результатами: дівчинка може не тільки його обіграти, але й найкращих шахістів університету.

Прийомна сім'я, нова школа, перші чемпіонати з шахів та наркозалежність – на головну героїню "Ферзевого гамбіту" чекає чимало випробувань.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер

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Обирати серіал на вечір інколи можна дуже довго. Та чим доповнити його – тут відповідь швидка:

Чипси зі смаком Крабів, Сметани і зелені, Сиру чи Паприки – зміксуйте улюблені смаки, як справжні кіномани.

"Люпен"

Кількість серій – 10

Оригінальна назва – Lupin

Рейтинг IMDb – 7,6

Наразі ж першість у рейтингу серіалів Netflix посідає "Люпен". І це не дивно, адже стрічка поєднала детективну лінію, драматичний сюжет і винахідливість головного героя у стилі Шерлока Холмса.

У центрі подій – життя Ассане Діопа. На перший погляд, він – звичайний француз, який підпрацьовує прибиральником у Луврі. Та насправді Ассане є геніальним злодієм, який захоплюється книгами про Арсена Люпена. За прикладом улюбленого героя, він організовує крадіжку кольє з Лувру. Однак його задум є значно небезпечніший, аніж просто грабунок.

Зазначимо, що наразі у мережу опублікували перші 5 серій стрічки. А от всі інші епізоди "Люпена" вийдуть влітку 2021 року.

"Люпен": дивіться трейлер

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"Емілі в Парижі"

Кількість серій – 11

Оригінальна назва – Emily in Paris

Рейтинг IMDb – 7,1

А якщо ви хочете просто емоційно відпочити, насолодившись красивими вуличками Парижа і розкішним вбранням від Chanel, тоді оберіть серіал "Емілі в Парижі". Стрічка вже стала однією з найпопулярніших проєктів Netflix, відтак на її 2 сезон чекають чимало кіноманів.

За сюжетом, маркетолог Емілі Купер переїжджає до Франції, щоб допомогти розвивати там соцмережі фірми, на яку працює. Та великою проблемою дівчини є те, що вона не знає мови і традицій, тому потрапляє не в одну курйозну ситуацію. Водночас мандрівка дарує їй чудове знайомство з красенем Габріелем, до якого вона не байдужа. Тож романтика у поєднанні з роботою – це те, що чекає на Емілі в Парижі.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер

"Бріджертони"

Кількість серій – 9

Оригінальна назва – Bridgerton

Рейтинг IMDb – 7,3

Досить несподіваним був успіх серіалу "Бріджертони" в мережі. Здавалось би, історії в стилі письменниці Джейн Остін вже не мають шаленою популярності у публіки. Однак чи то акторський склад, чи вплетення у сюжет пліткарки зробили свою справу: за даними Netflix, понад 82 мільйони користувачів стрімінгової платформи переглянули "Бріджертонів".

У центрі сюжету – бездоганна Дафна, яка хоче вийти заміж. Сім'я Бріджертонів має хорошу репутацію, тому в дівчини є великі шанси знайти перспективного чоловіка з королівським титулом. Та приходить сезон балів і ніхто не наважується прийти на знайомство з красунею. на допомогу їй приходить граф Гастінгс, який пропонує дівчині вдавати закохану пару для публіки. Таким чином він уникне спілкування з надокучливими матусями, а Дафна – увагу від чоловіків. Парі вдається обхитрувати навіть анонімну пліткарку леді Віслдоун. Однак чим більше Дафна і Саймон вдать закоханих, тим більше між ними виникає почуттів.

"Бріджертони": дивіться трейлер

"Ванда/Віжен"

Кількість серій – 9

Оригінальна назва – WandaVision

Рейтинг IMDb – 7,8

А от успіх серіалу "Ванда/Віжен" був досить прогнозованим. Стрічка запустила 4 фазу Marvel, відтак на вихід перших епізодів чекали всі прихильники супергеройських фільмів.

За сюжетом, Ванда і Віжен після фінального поєдинку з Таносом опиняються в ілюзорному світі. Вони живуть як подружжя у містечку Вествью та виховують дітей. Однак все далеко не таким як здається на перший погляд, а головні герої змушені будуть розкрити чимало таємниць.

Наразі не всі серії "Ванда/Віжен" презентували у мережі. Однак це аж ніяк не завадило виконавиці головної ролі Елізабет Олсен стати найпопулярнішою актрисою за версією IMDb.

"Ванда/Віжен": дивіться трейлер