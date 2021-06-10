Дженніфер Еністон потішила фанатів появою у тизері продовження серіалу The Morning Show

Зірка серіалу "Друзі" готується до повернення на екрани в ролі відомої журналістки Алекс Леві в другому сезоні серіалу "Ранкове шоу" (The Morning Show). Прем'єра продовження успішного проєкту відбудеться на Apple TV восени 2021 року.

Стримінговий сервіс Apple TV вперше випустив трейлер з анонсами нових проєктів, серед яких глядачі впізнали героїню Дженніфер Еністон. Шанувальники серіалу вже більше року чекають на продовження серіалу, фільмування якого було призупинено у зв'язку із пандемією COVID-19.

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У січні 2021 року акторка опублікувала в своєму інстаграмі фотографії зі своїм стилістом Крісом Макмілланом. На фото вони позують в гримерці акторки. У підписі до цих фото Дженніфер повідомила, що вони нарешті повернулись до зйомок другого сезону шоу.

Прем'єра першого сезону серіалу відбулась 1 листопада 2019 року.

Що показали у тизері The Morning Show

Глядачі можуть спіймати всього лише декілька коротких інтригуючих кадрів. На одному із них ми побачили Дженніфер в образі Алекс Леві, яка радіє сяючому снігу. На іншому кадрі – Різ Візерспун, яка грає колегу героїні Дженніфер – Бредлі Джексон задумливо лежить на ліжку.

Іскру інтриги в тизері майбутнього проєкту додав кадр, де президент телеканалу Корі Еллісон (Біллі Крудап) звертається до Алекс зі словами: "Я благаю тебе повернутися до мене", – анонсуючи можливе відновлення їх співпраці.



Кадр з тизеру другого сезону "Ранкового шоу" / Скриншот

Що розповідає сюжет першого сезону Morning Show

Серіал пропонує глядачеві історію про провідну ведучу "Ранкового шоу" Алекс Леві (Дженіфер Еністон). Тележурналістка несподівано дізнається, що її колега Мітч (Стів Карелл), з яким вона разом працювала 15 років, був звинувачений в сексуальних домаганнях та звільнений з роботи. У спробах врятувати шоу продюсери беруть на роботу молоду журналістку без досвіду телеетеру – Бредлі Джексон (Різ Візерспун). Між Леві та Джексон починається суперництво, яке призводить до неймовірної хімії (чи то пак дружби) на екрані.

"Ранкове шоу" 2021: дивіться тизер серіалу

Перший сезон "Ранкового шоу" був номінований на "Золотий глобус", а також здобув премії SAG Awards та Critics' Choice Television Award.