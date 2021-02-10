Дженніфер Еністон у бездоганному костюмі з'явилась на зйомках "Ранкового шоу 2": фото

У Голлівуді тривають зйомки 2 сезону серіалу "Ранкове шоу". Головну роль у стрічці зіграють Дженніфер Еністон та Різ Візерспун, які й потрапили в об'єктиви папараці у Лос-Анджелесі.

Світлини зробили на знімальному майданчику "Ранкового шоу 2", коли Дженніфер Еністон у супроводі охоронця йшла до свого трейлера. За даними Just Jared, у вівторок, 9 лютого, знімалась сцена, коли головні героїні серіалу Алекс Ліві та Бредлі Джексон зустрілись у фоє готелю.

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На кадрах можна побачити, що персонаж Дженніфер Еністон красуватиметься у цьому епізоді в розкішному сірому костюмі, що складався з приталеної сукні та подовженого піджака. Струнку талію актриси підкреслив ремінь, а туфлі на підборах завершили look кіногероїні.

А от колега Еністон по "Ранковому шоу" – Різ Візерспун – матиме не такий витончений вигляд. На іншому фото можна побачити, що актриса буде у штанному костюмі в смужку, сорочці та зручному взутті.

Відомо, що зйомки 2 сезону "Ранкового шоу" тривають з дотриманням всіх карантинних вимог. Актриси носять захисні маски та щитки та знімають їх тільки в павільйонах, коли тривають зйомки. Водночас представники знімальної групи не скидають засобів захисту упродовж дня.

"Ранкове шоу" 2 сезон: що відомо про сюжет

Дебютний сезон "Ранкового шоу" викликав чималий ажіотаж у світі, адже кіновиробники порушили теми секс-скандалів у Голлівуді. На прикладі провідного американського телеканалу показали, наскільки чоловіки у сфері шоу-бізнесу можуть зловживати особистими кордонами підлеглих жінок. Телеведучі Алекс Ліві і Бредлі Джексон не побоялись говорити у прямому ефірі про ексколегу Мітча Кесслера, який зваблював молодих стажерок та змушував їх мовчати про проведену ніч разом.

2 сезон серіалу буде не менш захопливим. Наразі всіх деталей не розсекречують, однак у Deadline з'явилась інформація, що у нових епізодах буде згадка про пандемію коронавірусу і протести Black Lives Matter.

"Моя героїня бере паузу і не працює на телебаченні. Вона повертається в реальність, і є думка, що, занурившись у справжню реальність, вона запитає себе: "Якого хр*на тут діється?!" Словом, 2 сезон ми розпочнемо з гігантського сейсмічного поштовху, який вже стався, і ми йдемо у невідомість з питанням: "І що тепер?" – розповіла Дженніфер Еністон виданню.

Зйомки "Ранкового шоу 2" розпочались із запізненням. Тому, ймовірно, на прем'єру стрічки варто очікувати до кінця 2021 року. А поки до релізу є чимало часу, глядачам не залишається нічого, як насолоджуватись новими кадрами зі зйомок популярного серіалу.