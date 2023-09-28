Війна в Україні та обстріл Маріуполя: що показали у 4 серії популярного серіалу "Ранкове шоу"

Серіал "Ранкове шоу" з'явився на Apple TV+ 13 вересня. У перших трьох серіях творці час від часу згадували війну в Україні, але в четвертій серії повністю заглибилися в воєнну ситуацію Маріуполя.

Головні ролі у серії виконують Бредлі Джексон (Різ Візерспун) та Мія Джордан (Карен Піттман). Бредлі доручають завдання знайти контакт людини, яка зможе зробити репортаж про обстріл пологового будинку 9 березня 2022 року.

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4 серія серіалу "Ранкове шоу" присвячена Маріуполю

За сюжетом, Бредлі була в Україні у лютому і має номер знайомого українця на ім'я Павло.

Розмова Бредлі з Мією, продюсеркою компанії TMS:

– Обстріл Маріуполя. Сюжет буде важливий. Міжнародний відділ не пошле кореспондента. Усі бояться після нещастя з французькою командою. Та якщо ми перші це висвітлимо…

– Що потрібно?

– Фіксер. Щоб хоч фотографі туди провіз. Ти була там у лютому, я подумала, може, у тебе хтось є.

– О, так, є один знайомий Павло. Він надійна людина, хоч і не дуже говорить англійською.

– Дякую. Я розумію, що це не офіційно, але…

– Перестань. Я розважаю рекламодавців, поки в Україні гинуть люди. Ми це зробимо.

Різ Візерспун у 4 серії серіалу "Ранкове шоу" / Скриншот

Павло у серіалі постає в образі українця, який не дуже знає англійську мову, але розуміє російську.

Розмова Бредлі з Павлом:

– Павло, це Бредлі Джексон. Так, з UBA. Зі мною моя колега Мія Джордан.

– Хочете повернутися в Україну?

– Вибач. Там хтось розмовляє англійською?

– Вибачте, я не розумію.

Тож у розмові з чоловіком, Міа використовує російську мову, і разом вони домовляються про зйомку в Маріуполі. Крім цього, Павло намагається домогтися вищої оплати за свої послуги. Замість запропонованих 2 тисячі доларів, він вимагає 2,5 тисячі доларів.

Розмова Мії з Павлом:

– Говорите по-русски.

– Да.

– Нам нужно послать фотографа в Мариуполь. У вас есть транспорт? Можете помочь?

– Сколько?

– 2 тысячи долларов.

– 2,5 тысячи долларов.

– Хорошо. Перезвоним.

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Пізніше у серіалі показують фотографа Андре, який перебуває у Маріуполі. Він говорить, що поранених везуть в лікарню Донецьку, а також, що росіяни не лише обстрілюють місто, а й вбивають цивільних на вулицях.

Розмова Мії та Алекса:

– Куди евакуюють поранених?

– У госпіталь у Донецьку. Росіяни знов обстрілюють місто. Доведеться сидіти на місці.

– Як ти там?

– Тут усе дуже погано.

– Я під землею живий-здоровий. Надіюсь, ти отримаєш знімки. Міє, росіяни не лише бомблять. Цивільних розстрілюють на вулицях.

– О Господи. Я зрозуміла. Якщо ти не проти, я пущу ці фото в ефір сьогодні.

– Не роби нічого, поки я не виберуся.

До слова, Український Оскарівський комітет 18 вересня оголосив, що фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" представлятиме Україну серед претендентів на премію Оскар-2024 у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Потужна документальна стрічка показує роботу міжнародних журналістів з команди Associated Press в оточеному Маріуполі.