Скандальний фільм, який завірусився у мережі: хто з акторів зіграв у стрічці "Раша гудбай"

"Раша гудбай" – один із найскандальніших українських фільмів за 2025 рік. Стрічка наробила неабиякого галасу ще до прем'єри на великих екранах.

У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо, хто з українських акторів зіграв у "Раша гудбай".

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Хто з українських акторів зіграв у фільмі "Раша гудбай"

Катерина Варченко зіграла головну роль у фільмі "Раша гудбай". Вона втілила роль Рити, яка є зіркою місцевого телебачення в тимчасово окупованій Горлівці. Однак одного разу після початку великої війни в Україні Рита змушена втікати та вона гадає, що сіла на транспорт, який завезе її в Росію. Раптово вона опиняється на заході України, в Ужгороді. І з цього моменту її життя починає кардинально змінюватись.

До слова, Катерина отримала чимало хейту після прем'єри стрічки. Глядачів обурив фрагмент комедії, в якому героїня з Горлівки, яку грає Катерина, перебуваючи в Ужгороді, наказує своєму синові говорити всім, що вони з Маріуполя і ховалися на Азовсталі.

Катерина відповіла своїм хейтерам і зазначила, що кожен має право на свою думку. Однак вона впевнена, що у цьому фільмі кожному щось може відгукнутися. Акторка сказала, що всіх поважає і нікого не засуджує, але є речі, які її ображають.

Також на підтримку акторки висловився її чоловік, який зараз є чинним військовослужбовцем. Анатоль фон Філандра, який захищає Україну в Нацгвардії, зазначив, що зараз він на передовій, але писати такі речі й ображати його родину він не дозволить нікому.

У стрічці також зіграли:

Андрій Ісаєнко,

Олексій Нагрудний,

Анна Буткевич,

Слава Красовська,

Катерина Файн та інші.

Глядачі абсолютно по-різному відгукуються про стрічку. Якщо ж вас обурив фільм "Раша гудбай", дізнайтесь, що подивитись, щоб дізнатись правду про війну в Україні – за посиланням.