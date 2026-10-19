Ексчоловіка Кеті Перрі судять за домагання: прокурори назвали зірку Голлівуду безжальним хижаком

Колись Рассел Бренд розважав мільйони глядачів своїми провокаційними жартами, знімався у голлівудських комедіях та був одружений із Кеті Перрі. Тепер же британський актор опинився в центрі скандалу, якому точно не позаздриш.

51-річний Рассел Бренд постав перед судом у Лондоні за звинуваченнями у зґвалтуваннях та сексуальних домаганнях щодо шести жінок. Як повідомляє Reuters, 14 жовтня прокурори назвали актора безжальним, розважливим і маніпулятивним сексуальним хижаком. Сам Бренд усі звинувачення категорично заперечує.

Шість жінок і сім звинувачень

За версією слідства, ймовірні злочини відбувалися протягом десяти років – із 1999-го до 2009-го, саме тоді, коли кар'єра Бренда стрімко набирала обертів.

Актору висунули сім звинувачень: три епізоди зґвалтування, три епізоди насильства та один непристойний напад.



Рассел Бренд / Скріншот з відео



Під час засідання прокурорка Ріель Кармі-Джонс заявила, що Бренд нібито використовував свою популярність і чарівність, щоб маніпулювати жінками. За її словами, деякі потерпілі намагалися чинити опір, однак обвинуваченого це не зупиняло.

Особливо резонансними стали свідчення колишнього знайомого актора Марка Піньєйру. Чоловік розповів, що Бренд свого часу хизувався бажанням переспати з п'ятьма тисячами жінок. Захист актора поставив під сумнів частину свідчень колишнього знайомого.

Що розповіли жінки

Одна із заявниць стверджує, що Бренд вчинив щодо неї інтимне насилля у готельному номері в 1999 році. Інша розповіла про інцидент 2001 року, коли актор нібито намагався силоміць затягнути її до туалету в офісі MTV Europe.

16 жовтня друга жінка дала свідчення в суді. За її словами, поведінка Бренда раптово змінилася, а їй довелося вириватися з його рук.

Жінки, які фігурують у справі, не були знайомі між собою. До поліції вони звернулися після журналістського розслідування 2023 року, коли публічно заговорили про інші звинувачення на адресу коміка.

Як реагує сам Рассел Бренд

Попри серйозність ситуації, актор намагається демонструвати оптимізм. Перед засіданням 14 жовтня Бренд заявив журналістам, що почувається благословенним, хоча й занепокоєний судовим процесом. Водночас він наполягає, що ніколи не вступав у стосунки без згоди партнерок.

Нагадаємо, Рассел Бренд здобув популярність завдяки фільмам "У прольоті", "Втеча з Вегаса" та "Артур". У 2010 році він одружився з американською співачкою Кеті Перрі, однак уже у 2012-му подружжя розлучилося.

Що Рассел Бренд говорив про війну в Україні

Бренд неодноразово поширював заяви, співзвучні з російською пропагандою. Зокрема, актор стверджував, що Захід підтримує нібито нацистські підрозділи в Україні, а Революцію Гідності називав переворотом за участю США.

Раніше 24 Канал розповідав про іншу голлівудську знаменитість, яка опинилася в центрі гучного скандалу через звинувачення у насильстві.