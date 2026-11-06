Ексчоловік Кеті Перрі, який поширював російську пропаганду, отримав обвинувальний вирок

Британського актора та коміка Рассела Бренда 5 листопада визнали винним у зґвалтуванні та трьох випадках сексуального насильства.

Британського актора та коміка Рассела Бренда 5 листопада визнали винним у зґвалтуванні та трьох випадках сексуального насильства.



Як повідомляє Reuters, злочини були скоєні в період найбільшої популярності артиста, коли він працював на BBC та Channel 4.

Потерпілими у справах, за якими його засудили, стали три жінки, пов'язані з медіаіндустрією. Деякі з них роками мовчали, побоюючись, що звинувачення проти знаменитості зруйнують їхню кар'єру.

Рассел Бренд / Фото REUTERS



Одна з жінок розповіла, що не звернулася до поліції, оскільки була переконана: медіаіндустрія захищає своїх. Інша описала атмосферу страху навколо популярних телеведучих, яким фактично дозволяли значно більше, ніж звичайним працівникам.

Сам Бренд заперечував звинувачення та наполягав, що ніколи не мав сексуальних контактів без згоди. Водночас поліція припускає, що потерпілих може бути більше.

Після вироку BBC та Channel 4 заявили про підтримку жінок, які наважилися розповісти про пережите. Правоохоронці сподіваються, що ця справа стане переломним моментом для індустрії, де статус зірки надто довго міг означати практично недоторканність.

Нагадаємо, цього року ще одну голлівудську зірку звинуватили у домаганнях.



