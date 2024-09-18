Кінофестиваль у Торонто таки покаже пропагандистський фільм: у МЗС різко відреагували

Пропагандистський фільм "Росіяни на війні" Анастасії Трофімової, у якому окупантів зображують "жертвами режиму" все-таки покажуть на фестивалі в Торонто.

Міністерство закордонних справ України також відреагувало на цю обурливу та цинічну ситуацію, наголосивши на тому, що подібна кінострічка безпосередньо є частиною російської пропаганди.

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Реакція МЗС на показ фільму "Росіяни на війні"

Російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках. У зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні" МЗС висловило обурення через таке рішення,

– йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України також заявило, що рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців.

"Наша дипломатична команда системно та послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах", – додали там.

До слова, Мінкульт вніс Анастасію Трофімову до списку осіб, що загрожують національній безпеці. Зокрема через пропагандистський фільм "Росіяни на війні". Таким чином колишня працівниця Russia Today та режисерка Анастасія Трофімова поповнила "чорний список".