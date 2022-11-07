Акторка Ребел Вілсон, яка здійснила камінг-аут, спростувала чутки про заручення з дівчиною

Австралійська акторка, відома завдяки своїм ролям у комедіях "Холостячки" та "Шахрайки", Ребел Вілсон подякувала шанувальникам за вітання, але заручин насправді не було. Зараз вона зустрічається з дизайнеркою одягу Рамоною Агрумою.

Стосунки пари тривають 7 місяців. У червні Вілсон заявила, що здійснила камінг-аут, адже до червня 2022 року вона зустрічалася тільки з чоловіками.

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Акторка Ребел Вілсон заручилася зі своєю дівчиною – фейк

Видання Page Six повідомляло, що жінки відвідали вечірку на Геловін, організовану Джорджем Клуні. Там вони нібито цілувалися в кутку й усім повідомляли, що заручені.

Вони цілувалися в кутку і всім розповідали, як раді заручинам,

– поділився інсайдер.

Проте сама акторка повідомила в інстаграмі, що вона не заручена з Рамоною Агрумою. Вілсон назвала стосунки з фешн-дизайнеркою здоровими й сказала: "Чудово мати когось, хто почувається рівноправним партнером і перебуває у здорових стосунках".



Ребел Вілсон з Рамоною Агрумою / Скриншот

Що відомо про Агруму Рамона має свій бренд одягу Lemon Ve Lemon. Вона пропонує екологічно чисті худі за 200 доларів. До речі, дизайнерка досить популярна у рідній Латвії.

Рамона Агрума з Ребел Вілсон на вечірці на честь Геловіна / Фото з інстаграму актриси

42-річна Вілсон раніше публічно зустрічалася тільки з чоловіками. Зокрема у 2021 році після схуднення майже на 70 кілограмів вона повідомила про розлучення з 29-річним мільярдером Джейкобом Бушем, спадкоємцем сім'ї Анхойзер-Буш.

Ребел Вілсон та Україна

Варто зазначити, що актриса підтримує українців та засуджує війну, яку розпочала Росія. На урочистій церемонії премії BAFTA-2022, де зірка була у ролі ведучої, вона показала фак Путіну.