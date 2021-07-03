Темношкірий актор Реге-Жан Пейдж замінить Джеймса Бонда у новому фільмі

Наступний Джеймс Бонд може бути темношкірим – букмекери вже почали приймати ставки на те, хто займе почесне місце Деніела Крейга. Останній після фільму "Не час помирати" більше не збирається повертатися до ролі легендарного агента 007.

Раніше одним з фаворитів був Том Гарді і його шанси з'явитися у ролі секретного агента на службі її величності оцінювали як дуже великі. Тепер же з'явився новий кандидат на роль Бонда.

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Що відомо про фільм "Не час помирати"

Раніше стало відомо, що у стрічці "Не час помирати" номер 007 у розвідувальному бюро MI6 займе темношкіра акторка Лаша Лінч відома за фільмом "Капітан Марвел". Джеймс Бонд у виконанні Деніела Крейга нікуди не дінеться. Однак за сюжетом персонаж втомився від свого напруженого життя і відправився відпочивати на Ямайку.

Саме тому його позивний "агент 007" передадуть іншому оперативнику у виконанні Лаша. Нагадаємо, в український прокат "Не час помирати" виходить 30 вересня 2021 року.

Де ми бачили Реге-Жан Пейджа

До речі, права на франшизу про агента МІ-6 належать студії MGM. У травні Amazon оголосила, що купує її за 8,45 мільярдів доларів. Не виключено, що остаточне рішення, хто стане наступним Бондом, буде прийняте лише після завершення купівлі.

Минулого тижня газета Daily Express провела опитування букмекерів, яке показало, що наразі головним претендентом на роль для заміни героя Бонда є 31-річний Реге-Жан Пейдж. У першу чергу хлопець відомий за роллю герцога Гастінгса у серіалі Netflix "Бріджертони".

Цей проєкт зробив з Пейджа справжню зірку. До виходу шоу у актора було трохи більше 30 000 підписників в Instagram, а тепер їх нараховується вже 5,6 мільйона.



Новим агентом 007 може стати Реге Жан-Пейдж / Кіноріум