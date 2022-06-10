Ресурс має поповнюватись, – зірка "Спіймати Кайдаша" про маленькі радощі під час війни

Українська акторка Антоніна Хижняк, яка не одну ніч шила прапори захисникам України, звернула увагу на радість під час війни. За її словами, ми маємо поповнювати ресурс, щоб залишатися дієздатними та адекватними.

Як і кожен свідомий українець і розсудлива українка, Антоніна Хижняк всіма силами допомагає українській армії. Нещодавно вона ділилася інформацією про свою волонтерську діяльність та зазначила, що не шкодує жодної копійки для нашої перемоги.

Візьміть до уваги "Заряджені на перемогу": Мотря з серіалу "Спіймати Кайдаша" шиє прапори для ЗСУ

Щоб підняти моральний і бойовий дух нашим військовим, актриса самостійно шила прапори, готувала їжу, прибирала… За її словами, це щоденна частинка тепла і турботи, яку ми можемо віддати ЗСУ. А також посмішки, які необхідні для того, щоб почуватися в ресурсі.

Ресурс має поповнюватись, – Антоніна Хижняк

У своєму інстаграмі зірка опублікувала допис і прикріпила фото з маленьким сином. "Чи маємо ми право зараз чомусь радіти? А посміхатись? Чи можемо дозволити собі подумати про щось, окрім війни?" – зірка поставила риторичне запитання підписникам.

Для мене ясно одне: щоб залишатись дієздатним і адекватним, ресурс має поповнюватись. І ваші найменші радощі (у кожного свої) – це ваша сила, щоб діяти далі, вірити й лупати скалу цієї клятої війни, вперед, до перемоги,

– поділилася акторка.

Зірка закликала глянути на наших захисників та переглянути їхні відео. За її словами, вони всі сповнені життєствердної енергії, сили, віри! "Думки про війну не зникнуть, це те, від чого не сховатись, не забути, не втекти. Але щоб допомагати іншим, треба спочатку наповнити себе, щоб не стати комусь тягарем. Переможемо! Слава Україні!", – підсумувала зірка.



Антоніна Хижняк з сином / Фото з інстаграму зірки

Раніше зірка ділилася, що українці вже не вперше довели, що можуть зробити неможливе заради своєї мети, наразі – це перемога.

Тарас Цимбалюк про українське кіно

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк, який зіграв у парі з Антоніною у серіалі "Спіймати Кайдаша" розповів про те, яким буде українське кіно. Український актор вірить, що після перемоги буде відчутний ріст українського кіно.

У своєму інстаграмі актор написав, що зараз усі актори, люди мистецтва, мають шанс – зніматися в серіалах та фільмах на території своєї землі. Але зараз головне перемога, котра з кожним днем все ближче!

Як зауважив актор "Спіймати Кайдаша", російський окупант продовжує знищувати все українське. Але культура, за словами зірки, це могутня зброя кожного народу.