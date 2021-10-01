Режисер "Дому Ґуччі" Рідлі Скотт зніме продовження "Гладіатора"

Британський кінорежисер Рідлі Скотт планує почати зйомки другої частини фільму "Гладіатор" відразу після завершення роботи над картиною про Наполеона Бонапарта.

Шанувальники Рідлі Скотта вже не дочекаються стрічок "Останньої Дуелі", яку ми побачимо у жовтні, та "Дому Ґуччі", що на великих екранах з’явиться у листопаді.

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Сьогодні режисер працює над картиною про Наполеона Бонапарта, яка буде розповідати про прихід до влади корсиканців й про те, як полководець перетворив країну, охоплену революційним хаосом, на могутню імперію. Наразі Скотт дав первинну назву фільму – Kitbag. Відомо, що в проєкті візьмуть участь Хоакін Фенікс і Джоді Комер.

Що відомо про продовження фільму "Гладіатор"

Днями з’явилася інформація, що режисер зніме продовження "Гладіатора" – культового фільму, який у 2000 році отримав 11 номінацій на Оскар та переміг у п’яти, зокрема у "Найкращий фільм" та "Найкраща чоловіча роль".

Сиквел розповість про історію сина однієї з героїнь Гладіатора. Він піде слідом за персонажем Рассела Кроу. За словами Скотта, у нього вже навіть готовий сценарій другої частини "Гладіатора".

Отже, коли я закінчу "Наполеона", "Гладіатор" буде готовий до роботи,

– повідомив Скотт.

Точну дату виходу режисер назвати не може, оскільки зараз в нього дуже щільний графік.

Сюжет першої частини "Гладіатора"

У центрі подій фільму "Гладіатор" – вигадана історія про римського полководця Максимуса, який є найкращим підданим імператора Марка Аврелія. У черговому протистоянні з ворогами він здобуває перемогу та готовий повернутись до своєї дружини й сина, які чекають на нього вдома. Водночас імператор планує передати владу сенату, що аж ніяк не влаштовує його підступного сина. Він зраджує батька та займає трон.

Не забуває новий імператор і про покарання для полководця. Родину Максимуса вбивають, а самого військового перетворюють на раба-гладіатора. Та жага помсти за рідних перемагає: головний герой робить все для того, щоб стати чемпіоном арени та зустрітись зі своїм кривдником.

"Гладіатор" 2000: дивіться трейлер