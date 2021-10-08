Режисер "Гри в кальмара" поділився, про що би зробив другий сезон

Режисер південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон-хек розповів, що наразі офіційних підтверджень другого сезону стрічки немає, але він вже знає, про що би розповів глядачам. Він хотів би розвинути істторію навколо Фронтмена.

Режисер Хван Дон-хек дав інтерв'ю виданню та розповів, що хоч другий сезон стрічки ще не затверджено, але він бачить головним героєм Фронтмена – відповідального за ігри на виживання. Наприкінці першого сезону сценаристи прочинили завісу його персонажа, тому глядачам, на його думку, точно було б цікаво дізнатись про нього більше інформації.

Цікаво Чому серіал "Гра в кальмара" зводить з розуму увесь світ: 5 причин

Також режисер хоче більше детально розповісти про поліцію Кореї та її роль у суспільстві.

Я думаю, що проблема з поліцейськими стосується не тільки Кореї. Я часто бачу в новинах про світові події, що сили правопорядку пізно вживають заходів, через що стає більше жертв або ситуація погіршується, оскільки вони оперативно нічого не зробили. Це питання, яке я давно хотів підняти. Може, у другому сезоні я зможу поговорити про це більш детально,

– розповів Хван.



Фронтмен у серіалі "Гра в кальмара" / Фото TB Line

Що відомо про "Гру в кальмара"

Південнокорейська стрічка стала однією з найпопулярніших на сервісі Netflix останніми тижнями, зокрема в Україні.

Сюжет серіалу будується навколо шести божевільних ігор на виживаннях, основу яких взято з вуличних ігор у Південній Кореї. Переможець, який зможе пройти усі ігри, отримає грошовий приз, який не лише покриє його борги, а й забезпечить усе майбутнє життя.

Серіал складається з 9 епізодів. Прем'єра відбулась 17 вересня та завоювала прихильність мільйонів глядачів. Критики відзначили чудову гру акторів та роботу самого режисера.

"Гра в кальмара": дивитись трейлер серіалу онлайн