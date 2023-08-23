Режисер Ларс фон Трієр заступився за росіян заявою про F-16 для України: Данілов йому відповів
Джерело:Ларс фон Трієр
Знаменитий данський режисер Ларс фон Трієр висловився про передачу F-16 Україні та пожалів російських окупантів. Йому відповів секретар РНБО Олексій Данілов.
Відомий данський режисер Ларс фон Трієр прокоментував останні новини щодо співпраці України та Данії. Він висловився проти передачі винищувачів F-16 Україні.
Дивіться також "У свій день народження": актор Міша Коллінз закликав жертвувати гроші Україні
Відомий режисер осоромився
Ларс фон Трієр вирішив пошкодувати російських окупантів. Він звернувся до Зеленського, Путіна та прем'єр-міністерки Данії.
Пану Зеленському і пану Путіну, і не в останню чергу пані (прем'єру Данії) Фредеріксен (яка вчора, наче по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): "Життя росіян теж важливі!". З найкращими побажаннями, Ларс,
– написав режисер.
Скриншот з інстаграму режисера
Олексій Данілов відповів режисеру
Секретар РНБО звернувся до данського режисера у мережі. Він поділився простою порадою: уявити, що в його місто щодня летить російська ракета, він втрачає близьких або свою домівку. Хоч і це не всі наслідки вторгнення Росії.
"У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис – реального, а не видуманого життя", – зауважив Олексій Данілов.
Війна – це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни – вбивці.
Успіхи Зеленського у Данії
Президент Володимир Зеленський 20 серпня прибув до Данії, де мав зустріч з лідеркою уряду Метте Фредеріксен. На пресконференції вона оголосила про те, що передає 19 винищувачів F-16 Україні. Нагадаємо, що літаки вкрай потрібні, аби захистити наше небо. За прогнозами. перша партія повинна прибути до Нового року.
Зеленський та Фредеріксен разом відвідали авіабазу Скрідструп. Вони посиділи у винищувачі F-16, які повинні передати Україні.