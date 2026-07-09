Архівне фото Річарда Гіра шокувало мережу: актора з чорним волоссям важко впізнати

Сивий, елегантний і незмінно харизматичний – саме таким Річарда Гіра звикли бачити мільйони шанувальників.

Видання ELLE нагадало, як виглядав Річард Гір задовго до світової слави. На архівному фото 1971 року головний голлівудський серцеїд виглядає дуже молодо та з довгий темним волоссям.

Світлину зробили під час театральної постановки Long Time Coming, Long Time Gone, коли 22-річний Гір ще не дебютував у кіно. На фото майбутня зірка позує з довгим темним волоссям до плечей – образ більше нагадує музиканта 70-х, ніж майбутнього героя "Красуні".

Річард Гір в молодості / Фото Getty Imagines



Втім, дещо роки так і не змінили. Фірмова усмішка й харизма, схоже, були з ним ще задовго до Голлівуду.

Де зараз Річард Гір

Сьогодні 76-річний Гір більше часу приділяє родині, хоча й не полишає акторську кар'єру. Ба більше, його старший син Гомер уже впевнено робить власні кроки в кіно. За словами актора, хлопець має справжній талант, і батько неабияк пишається його успіхами.

А ще партнерка Гіра по фільму "Красуня" та "Наречена втікачка", Джулія Робертс прогулялась Нью-Йорком з дорослим сином-красенем.