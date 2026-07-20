Актор Річард Гір вийшов у світ із пасинком: родина емоційно підтримала Іспанію у фіналі ЧС-2026

Поки одні сперечалися про футбол у соцмережах, Річард Гір вирішив просто піти на фінал чемпіонату світу. Не сам, а в компанії дружини Алехандри Сільви та її 13-річного сина Альберта, який дуже рідко з'являється на публіці.

Фото й відео з матчу опублікувала дружина актора в Instagram. Щоправда, обличчя сина вона традиційно приховала – приватність понад усе, навіть коли поруч сидить голлівудська легенда.



Річард Гір, Алехандра Сильва та Хав'єр Барден / Фото Інстаграм Алехандри Сильви



У кадрі також засвітився актор Хав'єр Бардем. Він і Гір позували, тримаючи футболку збірної Іспанії.

Без масштабного шоу, звісно, не обійшлося. У перерві між таймами на сцені встигли виступити одразу Шакіра, Мадонна, BTS та Джастін Бібер – тобто навіть глядачі, яким футбол глибоко байдужий, навряд чи мали шанс занудьгувати.

Дружина актора, Алехандра Сільва, у своєму дописі назвала цей день одним із тих, які запам'ятовуються на все життя.

Спостерігати, як Іспанія стає чемпіоном світу, було сумішшю радості, хвилювання, обіймів і гордості, – написала вона



Річард Гір, Алехандра Сильва та її син Альберт / Фото Інстаграм Алехандри Сильви



Нагадаємо, Річард Гір і Алехандра Сільва одружилися у 2018 році, а у 2024-му остаточно проміняли голлівудську метушню на сонячну Іспанію – батьківщину дружини. Рішення, як бачимо, виявилося доволі логічним: тепер актор не просто живе в країні дружини, а й святкує її спортивні перемоги в перших рядах.

Нещодавно мережа обговорювала фото молодого Річарда Гіра, на яких важко впізнати зірку.



