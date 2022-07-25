путін створив цю катастрофу, – Річард Гір знову засудив війну росії проти України

Річард Гір виступив на другому Саміті перших леді та джентльменів, який відбувся 23 липня 2022 року. Він розповів про стійкість українського народу та засудив війну, яку розпочала росія.

Свою підтримку актор висловив під час другого Саміту перших леді та джентльменів, який Зеленська організувала у місті Києві. У своїй промові він також згадав про своє авто, що продав на аукціоні, аби допомогти українцям фінансово.

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Річард Гір виступив на другому Саміті перших леді та джентльменів

Кіноактор шокований звірствами росії, яка вбиває дітей, ґвалтує жінок, знищує українців. "Звичайно, мене дуже вражає те, що відбувається з дітьми. Я бачу ці страхи та виклики", – сказав він.

Попри все, Гір впевнений, що перемога буде за Україною.

Цю війну буде завершено і її потрібно виграти, ми не можемо втомлюватися,

– наголосив він.

Знаменитість доповнила, що війна в Україні після 24 лютого – "найбільша", яку він бачив у своєму житті: "Це війна зі злом. Якщо ми програємо, це надихне інших диктаторів у всьому світі, тому її не можна програти. Україна вже ніколи не буде такою, якою була раніше".

Гір наголосив, що варто не бути байдужими. Кожен може допомогти побороти зло, яке "перемагає не тільки у фільмах", за словами актора.

"Ми можемо покращити цю жахливу ситуацію. Росіяни наробили стільки поганого протягом своєї історії, чималої кількості поколінь. путін створив цю катастрофу, робить безглузді речі, знищує музеї, театри. Він розбиває моє серце", – сказав Річард Гір.

Річард Гір підтримав Україну на другому Саміті перших леді та джентльменів: дивіться відео

Річард Гір вкотре підтримав Україну

Це вже не перша розмова кіноактора про Україну. Ще у квітні Гір зізнався, що спостерігає за трагічними подіями в Україні. Тоді він також долучився до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund.

У травні на аукціоні він продав свій автомобіль Jaguar XK8 1999 року випуску, який йому подарували на 50-річчя. Усього було зроблено 17 ставок. Авто придбав користувач під ніком Cfloyd, він погодився заплатити за машину 31 750 доларів. Кошти від продажу унікальної автівки рівномірно розподілили між благодійними фондами World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які надають ресурси тим, хто постраждав від повномасштабного вторгнення росії.

Крім цього, Річард Гір був ведучим концерту у Нью-Йорку, який організували на підтримку Україні. На заході Гір вперше у житті заспівав. Він виконав Somewhere Леонарда Бернштейна разом з американською оперною співачкою Ізабель Леонард та зіркою Бродвею та актрисою Едріенн Воррен.

Другий Саміт перших леді та джентльменів: що варто знати

Нагадаємо, 23 липня, у суботу, відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів, що організовує Олена Зеленська.

На Саміті обговорили повоєнне життя України та світу, а також основні теперішні проблеми. Ключовою темою заходу була "Людина". Окрім того, звернули увагу на такі питання: вимушені переселенці, діти та освіта, медицина, жінки. Цілі заходу – грантова допомога у навчанні, програми реабілітації людей за кордоном, медичні послуги.

Саміт проходив офлайн та онлайн – відбувся телеміст між 5 країнами. Одна студія була розміщена в Україні, 4 інші – у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні. Захід транслювали 20 країн.

Хто ще виступав на другому Саміті перших леді та джентльменів

У заході взяли участь не тільки перші люди країн, але й селебрітіз.

Окрім Річарда Гіра, серед них такі знаменитості: