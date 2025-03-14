Співзасновник Netflix передав значну суму для України: на що підуть кошти

Рід Гастінгс, відомий як співзасновник популярного стрімінгового сервісу Netflix, нещодавно зробив значну щедру пожертву в розмірі 2 мільйонів доларів США на підтримку України. Цей внесок був спрямований через американську благодійну організацію White Stork (Білий Лелека), яка активно працює на допомогу українському народу в умовах війни.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Deadline. У матеріалі розповідаємо, на що підуть ці кошти.

Дивіться також Декого не впізнати: як в реальному житті виглядають актори серіалу "Ключі від правди"

Рід Гастінгс передав 2 мільйони для України: подробиці

Гроші, які Рід Гастінгс передав на підтримку України, були спрямовані на рахунок американської благодійної організації White Stork (Білий Лелека), яка займається наданням критично важливої допомоги Україні. Її заснували ветерани США, і їхня діяльність зосереджена на наданні оперативної допомоги в умовах війни, забезпеченні важливих гуманітарних потреб та підтримці українських військових.

Кошти, отримані від Ріда Гастінгса, будуть витрачені на придбання сучасних систем глушіння безпілотників, що мають вирішальне значення для протистояння загрозам з повітря, а також на надання іншої важливої допомоги для військових медиків, які працюють на передовій. Це допоможе зберегти життя українським захисникам, забезпечуючи їх необхідними засобами для надання медичних послуг у найскладніших умовах.

Ця пожертва стала вже не першою для Гастінгса. Два роки тому він також зробив значний внесок, передавши 1 мільйон доларів на екстрену допомогу Україні.

До речі, нещодавно знаменитий Майкл Дуглас висміяв Трампа та підтримав Україну у війні з Росією.