Не лише Ель у "Білявці в законі": 4 найкращі фільми з оскароносною Різ Візерспун

22 березня одна з найяскравіших акторок Голлівуду, Різ Візерспун, святкує свій день народження. Володарка премій Оскар і "Золотий глобус" подарувала глядачам багато незабутніх ролей.

Різ Візерспун захоплює прихильників своєю акторською грою вже понад 30 років. З цієї нагоди Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів з акторкою, які варті вашої уваги.

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"Білявка в законі" (2001)

Стильна й чарівна Ель Вудс хоче повернути свого хлопця, який вважає її надто легковажною. Дівчина вирішує вступити на юридичний факультет Гарварда, щоб довести серйозність своїх намірів. Під час навчання Ель не лише змінює себе, а й стає успішною юристкою, руйнуючи стереотипи про "дурних білявок".

"Білявка в законі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Перетнути межу" (2005)

Фільм розповідає про життя і кар'єру легендарного кантрі-співака Джонні Кеша. У центрі сюжету – його складний шлях до слави, боротьба з залежностями та кохання до співачки Джун Картер, яку зіграла Різ Візерспун. Що цікаво, саме за цю роль акторка здобула Оскар.

"Перетнути межу": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Дика" (2014)

26-річна Шеріл Стрейд розуміє, що нічого не досягла в житті. Після серії особистих трагедій дівчина вирішує піти в пішу подорож довжиною 1000 миль дикою природою США. Без підготовки, лише з важким рюкзаком і болісними спогадами, вона вирушає в дорогу, яка змінює її життя.

"Дика": дивіться трейлер фільму онлайн

"Води слонам!" (2011)

Молодий ветеринар Джейкоб стає частиною мандрівного цирку під час Великої депресії. Там він закохується в чарівну артистку Марлену. Однак є невелика проблема – вона дружина жорстокого власника цирку. Кохання героїв розгортається на тлі боротьби за свободу і виживання.

"Води слонам!": дивіться трейлер фільму онлайн