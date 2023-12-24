Не "Сам удома": 5 різдвяних комедій для сімейного перегляду

Час напередодні Різдва – особливий, магічний, коли сповна хочеться повірити в диво, набутися з найріднішими. Ідеальним варіантом для атмосферного вечора є перегляд тематичних фільмів.

24 Канал зібрав 5 різдвяних комедій, які точно сподобаються як дорослим, так і дітям.

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Різдвяні комедії для сімейного перегляду

"Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений", 2006

Ця комедія точно покращить настрій усій сім'ї. Стів Фінч – головний охоронець різдвяних традицій у своїй сім'ї, однак рідні втомилися від одноманітності. Невипадково доля зводить їх із сусідок, який назавжди змінює життя. Між сусідами розпочинається протистояння, в результаті якого обоє відкривають для себе істинну цінність свята.

"Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пінгвіни містера Поппера", 2011

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Це прекрасна сімейна комедія з Джимом Керрі у головній ролі. Сюжет розвивається навколо Тома Поппера – успішного маклера, якому у спадок поштою надіслали шість пінгвінів. Чоловік вирішує поселити їх у своїй квартирі.

"Пінгвіни містера Поппера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Скрудж: Різдвяна пісня", 2022

У морозний Святвечір егоїстичний скнара Ебенізер Скрудж має одну ніч, щоб зустрітися зі своїм минулим і змінити майбутнє, доки ще є час.

"Скрудж: Різдвяна пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незабутнє Різдво", 2022

Ця комедія з Ліндсі Логан у головній ролі другий рік поспіль залишається однією з найпопулярніших святкових стрічок. Заможна дівчина приїжджає на відпочинок на гірськолижний курорт, де з нею стається нещасний випадок і вона втрачає пам'ять. Після цього героїня Ліндсі потрапляє до затишного будинку самотнього чоловіка, який нещодавно втратив дружину та сам виховує доньку.

"Незабутнє Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бебі Бос: Різдвяний бонус", 2022

Святвечір обертається несподіванкою, коли Бебі Бос випадково міняється місцями з одним з ельфів Санти й опиняється на Північному полюсі.

"Бебі Бос: Різдвяний бонус": дивіться онлайн трейлер фільму