Напередодні Різдва: 5 фільмів з різдвяною атмосферою для всієї родини

25 грудня ми святкуватимемо Різдво західного обряду, а до Нового року залишаються лічені дні. Редакція Кіно 24 підготувала найкращі фільми, сповнені різдвяною атмосферою та настроєм для ваших затишних вихідних у сімейному колі.

Сім’я починає збиратися за святковим столом, адже Святий Вечір вже близько. Але, що може бути кращим за спільний родинний перегляд різдвяних стрічок опісля застілля? Все ж не забудьте запастися пампухам та узваром, чи штоленами й какао, адже попереду на вас чекає довгий кіномарафон!

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Дух Різдва

В цій музичній комедії на різдвяну тематику зіграли талановиті Вілл Феррелл та Раян Рейнольдс. Фільм можна назвати сучасним переказом повісті Чарльза Дікенса "Різдвяна пісня". За сюжетом, Духу теперішнього Різдва варто йти на пенсію, але він знаходить чоловіка, який допоможе йому змиритися з його власним минулим.

"Дух Різдва": дивіться трейлер



Різдво з тобою

Ця душевна романтична комедія кожному припаде до душі. Еймі Гарсія та Фредді Принц-молодший зіграли фантастичну пару. За сюжетом, попзірка шукає мотивації та натхнення для нового святкового хіта. І, виконуючи різдвяне побажання однієї фанатки, принагідно отримує шанс на справжнє кохання.

"Різдво з тобою": дивіться трейлер

Я вірю в Санта-Клауса

Це святкова комедійна мелодрама про кохання, в якій зіграли Крістіна Мур і Джон Дьюсі. Після майже піврічного щасливого життя Ліза дізнається, що Том обожнює свято, яке вона ненавидить. Чи буде на Різдво ще один шанс? Дізнайтеся після перегляду стрічки.

"Я вірю в Санта-Клауса": дивіться трейлер

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Незабутнє Різдво

Романтична різдвяна комедія із Ліндсі Лохан після її 9-річної перерви у кіно. Картина розповідає про спадкоємицю, яка втратила пам'ять і опинилася під опікою вдівця.Фільм буде цікавим для перегляду всією сім’єю.

"Незабутнє Різдво": дивіться трейлер

Щоденник Ноель

Душевна мелодрама, у якій між Джастіном Гартлі та Барретт Досс спалахує іскра. На основі бестселера Річарда Пола Еванса. За сюжетом, на Різдво письменник прибирає будинок, у якому провів дитинство, і зустрічає жінку, яка шукає свою рідну матір. Чи розкриє старий щоденник їхнє минуле й серця? Дізнайтеся після перегляду стрічки.

"Щоденник Ноель": дивіться трейлер