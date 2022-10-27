Джеймс Ганн представив трейлер різдвяного випуску "Вартові галактики": подарунок для Квілла

Режисер та сценарист "Вартових галактик" Джеймс Ганн опублікував трейлер різдвяного випуску. Прем’єра відбудеться на Disney+ 25 листопада 2022 року.

Відомо, що робота над спеціальним епізодом під назвою "Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск" тривала разом із виробництвом третьої частини з трилогії "Вартових галактик". Її прем’єра запланована на 5 травня 2023 року.

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"Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск": подробиці проєкту

Джеймс Ганна повідомив, що ролик зняли спеціально для онлайн-кінотеатру Disney. До того ж режисер повідомив точну дату релізу спецепізоду.

Наш святковий подарунок для вас – 25 листопада 2022 – лише на Disney+,

– написав Джеймс Ганн.

Святковий різдвяний випуск розповідатиме про Стражів, яка вирішує підняти настрій лідеру команди Пітеру Квіллу. Головні герої вирушають на Землю і мають на меті знайти подарунок для нього. І знаходять – актора Кевіна Бейкона.

У спецепізоді зіграють:

Кріс Пратт,

Дейв Батіста,

Карен Гіллан,

Пом Клементьєфф та інші.

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Третя частина "Вартових галактик": що відомо

Новинка Marvel стане сиквелом до "Вартових галактики" 2014 та 2017 року і буде останньою у трилогії. Режисер планує повністю розкрити лінію головних героїв. Зокрема, велику увагу приділить Пітеру Квіллу, який тільки уривками пам'ятає своє дитинство. Також у центрі сюжету може опинитись Гамора, яка зникла після війни з Таносом.

Перед зйомками Джеймс Ганн зізнався, що зробив велику помилку, що вбив Йондо, якого зіграв Майкл Рукер. Ганн був переконаний, що завдяки цьому персонажу можна було розкрити непрості стосунки батька та сина. Однак чи з'явиться Йондо у новому фільму "Вартових галактики", наразі невідомо.

Під час пандемії коронавірусу Джеймс Ганн з прихильниками переглянув дві частини "Вартових галактики" і натякнув, що єнот Ракета з'явиться у новій кінострічці. Саме цей персонаж, за словами режисера, зіграє важливу роль та покаже свою історію глядачам. Однак яку місію довірили дотепному Ракеті – залишається загадкою.

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