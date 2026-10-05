Майбутній Тоні Старк у 5 років: як виглядав Роберт Дауні-молодший у першому фільмі

Задовго до Тоні Старка, костюма Iron Man і фраз, які розбирали на цитати, Роберт Дауні-молодший уже стояв перед камерою. Причому настільки рано, що більшість у цьому віці ще тільки вчиться нормально зав’язувати шнурки

Як повідомляє 24 Канал, його акторський дебют відбувся у 1970 році, коли Роберту було лише 5 років, він з’явився у фільмі Загін, який зняв його батько – режисер Роберт Дауні-старший.

Майбутня зірка Marvel – ще зовсім дитина

На кадрах із фільму маленький Роберт просто йде поруч із дорослими, уважно слухає й спостерігає за тим, що відбувається навколо. Ніякої супергеройської броні, мільярдів і саркастичних реплік – лише п’ятирічний хлопчик на знімальному майданчику.

І саме тому ці кадри зараз виглядають особливо. Коли знаєш, ким він стане через десятиліття, навіть звичайна дитяча поява у кадрі сприймається зовсім інакше.

Від першої ролі до Тоні Старка

Тоді Голлівуд ще не знав його імені, Marvel не будував кіновсесвіт, а про Iron Man у виконанні Дауні-молодшого ніхто навіть не міг мріяти.

Через роки він стане одним із найвпізнаваніших акторів свого покоління, а Тоні Старк – роллю, яка фактично визначить цілу епоху супергеройського кіно.

Контраст майже ідеальний: маленький хлопчик у фільмі батька в 1970 році – і той самий чоловік, який десятиліття потому скаже: "I am Iron Man".

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