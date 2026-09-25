Зірка "Термінатора 2" Роберт Патрік записав звернення на підтримку України

У «Термінаторі 2» він був тим самим T-1000, від якого Джон Коннор тікав на мопеді, а тепер Роберт Патрік сам з'явився в кадрі на двох колесах – і зі словами підтримки для українців. Актор опублікував свіже відео у своєму Instagram, де звернувся до України просто під час своєї байкерської поїздки.

24 Канал розповідає, що відомо про зірку "Термінатора 2" та чому Україна для нього давно не чужа.

Роберт Патрік записав нове звернення до українців. на новому відео, яке запостив українець Віктор у своєму Instagram, 67-річний актор сидить на мотоциклі та звертається зі словами підтримки до українців.

І місце для звернення актор обрав максимально у своєму стилі. Патрік – не знаменитість, яка раз на кілька років фотографується біля Harley-Davidson для образу "поганого хлопця". Мотоцикли – одна з його головних пристрастей: він є співвласником дилерського центру Harley-Davidson,

здійснював багатоденні подорожі США на байку та активно бере участь у мотоциклетній спільноті. У 2026 році його навіть включили до Зали слави Sturgis Motorcycle Museum.

Той самий T-1000 з "Термінатора 2"

Саме роль T-1000 у фільмі Джеймса Кемерона "Термінатор 2: Судний день" 1991 року зробила Патріка знаменитим. Його персонаж – удосконалений термінатор із "рідкого металум, якого відправили в минуле, щоб убити Джона Коннора.

У 2026 році "Термінатор 2" відзначив 35-річчя, а Патрік знову зустрівся з частиною акторського складу культової стрічки.

Особливий зв'язок з Україною

Роберт Патрік особисто побував в Україні ще у 2018 році, коли приїхав на зйомки історичного екшену "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна. Актор зіграв самого Захара Беркута, а зйомки проходили, зокрема, у Карпатах.

Тоді Патрік активно показував Україну у своєму Instagram – публікував фотографії Карпат, Львова та озера Синевир. Особливо символічною виявилася його зустріч з українськими байкерами у Львові. Актор написав, що почув знайомий звук Harley-Davidson і зустрів "крутих райдерів зі Львова", додавши, що мотоциклісти "говорять однією мовою, де б не були".

Патрік підтримував Україну й раніше

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році актор уже записував окреме звернення на підтримку українців. Тоді він розповідав про діяльність TAPS Ukraine, яка допомагала сім'ям загиблих військових та цивільних, і закликав підтримувати організацію.

Нещодавно інша голлівудська зірка вкотре підтримала українців.