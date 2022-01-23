З Робертом Паттінсоном у головній ролі: режисер "Паразитів" екранізує науково-фантастичний роман

Південнокорейський кінорежисер і сценарист Пон Чжун Хо, який отримав чотири нагороди Оскара за фільм "Паразити", готує новий проєкт для студії Warner Bros. Фільм наразі немає офіційної назви.

Відомо, що стрічка ґрунтується на трилері Едварда Ештона "Міккі-7". Книга побачить світ 15 лютого 2022 року. Події роману розгортаються у майбутньому, де дослідженням планет займаються клони. Їм доручають найважливіші та дуже небезпечні місії.

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Головного героя звати Міккі-7. За сюжетом, він пропадає безвісти під час експедиції на крижаній планеті Ніфльхейм. Всі вважають, що він помер, але це не так. Коли він повертається на базу, його місце вже готовий зайняти Міккі-8. Щоб уникнути смерті, він має приховувати своє перебування.

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З Робертом Паттінсоном вже ведуться переговори щодо головної ролі у цій картині. Творці проєкту вважають його ідеальним кандидатом на Міккі-7. Сюжет книги вражає, цікаво, як його змінить і чого нового додасть режисер Пон Чжун Хо. Чекаємо офіційних коментарів від студії Warner Bros.



Обкладинка книги "Міккі-7" / Фото з Amazon

До теми Метт Рівз зізнався, ким надихався під час створення образу Бетмена

Нагадаємо, 3 березня 2022 вийде бойовик "Бетмен" Метта Рівза, де Роберт Паттінсон зіграв головного персонажа. Крім нього до зіркового складу долучилися Ембер Сієнна, Колін Фаррелл та інші актори. У картині нам одразу покажуть 30-річного Брюса Вейна, який уже став легендарним захисником міста Готем. Він бореться зі злочинністю в місті, і його головним ворогом стає антагоніст Загадник, який об'єднає проти Бетмена зусилля таких лиходіїв, як Пінгвін та кримінальний бос Фальконе.