Світ втратив генія занадто рано: 5 найкращих фільмів Робіна Вільямса

21 липня легендарному голлівудському акторові могло б виповнитися 75 років. Володар "Оскара", геніальний комік, блискучий драматичний актор і людина, чия усмішка приховувала значно більше, ніж здавалося глядачам.

Його фільми давно стали класикою. І якщо ви досі думаєте, що Робін Вільямс – це лише жарти та кумедні гримаси, саме час переконатися, наскільки це велика помилка.



24 Канал зібрав добірку фільмів на вечір, які вас здивують.

"Спілка мертвих поетів" (1989)



Фільм "Спілка мертвих поетів" (1989) / Фото imdb



Учитель Джон Кітінг у виконанні Робіна Вільямса не просто викладає поезію – він вчить жити. Саме після цієї стрічки мільйони людей назавжди запам'ятали фразу Carpe Diem – "лови момент".

І так, фінал гарантовано залишить клубок у горлі.

"Розумник Вілл Гантінґ" (1997)



Фільм "Розумник Вілл Гантінґ" (1997) / Фото imdb



За роль психолога Шона Магуайра Робін Вільямс отримав свій єдиний "Оскар".

І достатньо лише однієї сцени зі словами "Це не твоя провина", щоб зрозуміти чому.

Це фільм не про геніального математика. Він про людей, які роками носять у собі біль і нарешті знаходять того, хто допомагає його відпустити.

"Куди приводять мрії" (1998)



Фільм "Куди приводять мрії" (1998) / Фото imdb



Один із найкрасивіших і водночас найболючіших фільмів у кар'єрі Вільямса.

Історія чоловіка, який після смерті проходить через рай і пекло заради коханої дружини, досі вражає не лише сюжетом, а й неймовірною візуальною картинкою.

Попередження одне: серветки знадобляться.

"День батька" (1997)



Фільм "День батька" (1997) / Фото imdb



Якщо душа просить перепочинку після драм, саме час увімкнути комедію.

Робін Вільямс разом із Біллі Крісталом грають двох чоловіків, які щиро переконані, що саме кожен з них є батьком одного хлопця.

Звучить як катастрофа? Так і є. Але дуже смішна.

"Ліцензія на весілля" (2007)



Фільм "Ліцензія на весілля" (2007) / Фото imdb



Хто сказав, що підготовка до весілля – це вибір торта й першого танцю?

Герой Робіна Вільямса, священник Френк, влаштовує молодятам настільки жорсткий "екзамен". Легка комедія, яка вкотре доводить: навіть у другорядній ролі Вільямс міг без проблем перетягнути всю увагу на себе.

Днями ми робили добірку фільмів з Бенедиктом Камбербетчем з нагоди його дня народження.