Після шаленого успіху "Ну мам": в Україні відбудеться прем'єра ще однієї сімейної комедії

Уже восени українців чекає прем'єра нового повнометражного фільму – сімейної комедії "Родичі". Про майбутній реліз повідомив продюсер і автор ідеї Євген Таллер.

Він зробив допис у своїх соцмережах.

Що відомо про нову українську сімейну комедію "Родичі"?

У соцмережі Threads Євген Талер зазначив, що студія "Київфільм" наразі працює над фільмом "Родичі". Він виступає продюсером та автором ідеї проєкту.

Над стрічкою також працюють сценарист Олексій Приходько та оператор-постановник Анатолій Сахно.

Прем'єра фільму відбудеться 17 вересня 2026 року.

Головні ролі у фільмі "Родичі" виконують Галина Корнєєва, Назар Задніпровський, Ірина Мак, Віра Кобзар, Олександр Ярема, Анастасія Іванюк, Антоніна Хижняк, Любомир Валівоць та інші відомі актори. Крім того, у стрічці буде кілька яскравих камео, які наразі не розголошують.



Що відомо про сюжет фільму?

За наявною інформацією, це буде життєва й близька багатьом історія про боротьбу за спадщину. У центрі сюжету – Марія, яка вперше за кілька років приїжджає на день народження бабусі. Однак її поява не випадкова: саме на онуку ювілярка планує переписати свій будинок. Тож Марія вирішує вчасно налагодити стосунки з бабусею.

Утім, усе ускладнюється, коли її наміри викриває дядько Григорій. Він готовий зробити все, аби не віддати будинок племінниці. Це протистояння між родичами породжує безліч комедійних ситуацій, у яких багато українців впізнають себе.