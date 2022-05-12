Роговцева перекладає свої вистави українською і звертається до захисників "Азовсталі": відео

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева підтримує Україну з першого дня війни. Вона вірить у перемогу і святкуватиме її разом з українськими захисниками, нашими героями.

Як повідомляє 24 канал, дитинство Ади Роговцевої розпочалося з війни. Вона добре пам’ятає, як падали бомби та літали ворожі літаки. І сьогодні знову вона переживає цей жах, бо з’явилася страшна ненависть до росіян, які нищать наші землі та вбивають мирних людей.

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В інтерв’ю "Укрінформу", артистка поділася, що настільки сильно відчуває гнів до росіян, що язик не повертається тепер виступати на сцені російською мовою.

Грати зараз вистави російською язик не повертається, – Ада Роговцева

За словами акторки, зараз вона перекладає свої вистави, однак, це важко, адже "все ж уже завчене і треба переучувати".

Інша мова, інша побудова фраз, інша фонетика і мелодика. Це велика робота, і над цим треба працювати. Але що ж – такий час. Значить, треба робити новий репертуар українською мовою,

– сказала Ада Роговцева.

Крім цього, акторка висловила слова підтримки директору Мукачівського театру Юркові (Юрій Глеба, директор Мукачівського драмтеатру, який раніше був театром російської драми, – Кіно 24). "Я йому просто вклоняюся до землі, бо він взяв театр російської драми та зробив у ньому український репертуар. Це правильно".

Роговцева також зауважила, що ті люди, які живуть в Україні, та вчать української мови, такі речі (переклад вистав, – Кіно 24) не підтримають.

Але ж Зеленський вивчив мову? За рік! І непогано говорить. Нема питань до нього? Отож. Бачте, якщо треба, то можна. Ну, а якщо не треба, – будь ласка, в Росію, і грайте чи дивіться вистави там. Іншого виходу зараз немає,

– зазначила Роговцева.

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Ада Роговцева звернулася на підтримку захисників Маріуполя

У нещодавньому відео українська акторка Ада Роговцева звернулася до українських героїв, які тримають оборону "Азовсталі".

"Азовсталь", "Азовсталь", "Азовсталь", серце б’ється ніжністю та болем. Я люблю вас і хочу обійняти кожного з вас, кого знаю, і кого не знаю. Ви всі мої діти, мої онуки. І я вірю, я буду робити все можливе і неможливе, щоби обійняти кожного з вас. Я не знаю, як це зробити, але я вірю, вірю, вірю, що так буде,

– з надією сказала артистка.