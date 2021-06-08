Справжня енергія рок-н-рола: вийшов український трейлер сімейної анімації "Рок Доґ 2"

Kinomania Film Distribution опублікувала офіційний український трейлер сімейної анімації "Рок Доґ 2". Прем’єра стрічки відбудеться 5 серпня 2021 року.

Режисером картини став Марк Балдо, а композиторами виступили Меттью Джеррард та Річард Еванс. Про це повідомила пресслужба мультфільму Kinomania LLC.

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Сюжет мультфільму "Рок Доґ 2"

За рік після подій першої частини анімації "Рок Доґ" Боді та його група не лише стали знаменитостями свого містечка, а й знайшли відданих шанувальників. Однак, коли група отримує унікальну пропозицію гастролювати із попхітом, Боді та його друзі починають розуміти, що слава має свою ціну. А ще те, що лише залишаючись вірним собі, ти зможеш розкрити справжню силу рок-н-ролу.

"Рок Доґ 2" 2021: український трейлер

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Актори анімації "Рок Доґ 2"