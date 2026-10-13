Продав собаку, відмовився від великих грошей і ризикнув усім: як знімали культовий фільм "Роккі"

Сьогодні Сильвестр Сталлоне – голлівудська легенда з мільйонними статками, але майже 50 років тому його кар'єра висіла на волосині. Актор ледве зводив кінці з кінцями, продавав особисті речі й отримував відмови на кастингах. Аж поки не написав сценарій, який назавжди змінив його життя.

Культовий "Роккі" знімали за смішні для Голлівуду гроші, а самого Сталлоне спочатку категорично не хотіли бачити в головній ролі. Знімальній групі доводилося вигадувати хитрощі, щоб заощадити на масовці, а деякі легендарні сцени з'явилися завдяки звичайним помилкам. Про історію створення стрічки розповідає 24 Канал.

"Роккі"

Рік: 1976

Жанр: спортивна драма

IMDb: 8,1

Режисер: Джон Евілдсен

У ролях: Сильвестр Сталлоне, Талія Шайр, Карл Везерс, Берт Янг, Берджесс Мередіт.

Про що фільм "Роккі"



Фільм "Роккі" / Фото IMDB



Фільм розповідає про Роккі Бальбоа – маловідомого боксера з Філадельфії, який заробляє на життя випадковими поєдинками та роботою на лихваря.

Одного дня чоловік несподівано отримує шанс вийти на ринг проти чемпіона світу Аполло Кріда. І хоча в його перемогу не вірить майже ніхто, Роккі вирішує довести, що він чогось вартий. Паралельно герой закохується у сором'язливу Едріан, яка стає його головною підтримкою.

Як створювали "Роккі": Сталлоне відмовився від величезних грошей

Ідея фільму народилася після того, як Сталлоне побачив боксерський поєдинок Мухаммеда Алі та Чака Вепнера у 1975 році. Малознайомий широкій публіці Вепнер протримався проти чемпіона майже всі 15 раундів.

Ця історія настільки вразила актора, що перший варіант сценарію "Роккі" він написав лише за три з половиною дні.

Продюсери зацікавилися історією, однак хотіли запросити на головну роль відомішого актора. Серед кандидатів розглядали Берта Рейнольдса, Раяна О'Ніла та Роберта Редфорда.

Сталлоне пропонували значні суми за сценарій, але він поставив умову: Роккі зіграє лише він. Зрештою студія погодилася, хоча й суттєво обмежила бюджет.

Цікаві факти про знімання "Роккі"



Фільм "Роккі" / Фото IMDB

Сталлоне продав власного собаку, щоб вижити. Через фінансові труднощі актор був змушений продати улюбленого бульмастифа Баткаса за 40 доларів. Коли справи налагодилися, він викупив тварину назад. За словами Сталлоне, новий власник зажадав аж 15 тисяч доларів. Згодом Баткас з'явився разом із господарем у "Роккі" та його продовженні.

Знамениту сцену на ковзанці зняли через брак грошей. Спочатку творці планували показати побачення Роккі та Едріан серед інших відвідувачів. Однак бюджет не дозволяв найняти масовку, тому герої залишилися практично самі на льоду. У результаті одна з найромантичніших сцен фільму виникла завдяки звичайній економії.

На фінальному боксерському поєдинку було лише 50 статистів. Хоча на екрані арена здається переповненою, знімальна група просто переміщувала людей між кадрами. А для створення ілюзії величезного натовпу використовували навіть картонні силуети.

Помилка художника потрапила у фінальну версію фільму. На афіші перед боєм Роккі зображений у червоних шортах, хоча насправді мав виступати в білих. Переробляти плакат було дорого, тому сценаристи просто додали сцену, в якій боксер сам звертає увагу на помилку.

Легендарний біг сходами знімали за допомогою нової технології. Для сцени, де Роккі піднімається сходами Філадельфійського музею мистецтв, використали систему стабілізації камери Steadicam. Саме вона дозволила оператору рухатися за актором і створити знамениті плавні кадри.

"Роккі" зняли приблизно за 28 днів із бюджетом близько мільйона доларів. Проте після прем'єри стрічка стала справжнім касовим хітом і перетворила маловідомого Сталлоне на суперзірку.

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