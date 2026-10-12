Величезні декорації, виснажливі знімання, травми, небезпечні сцени у воді та загадкове масове отруєння – за кадром "Титаніка" відбувалися події, які цілком могли б стати сюжетом окремого трилера. Як все це відбувалось - розповідає 24 Канала.

"Титанік"

Рік: 1997

Жанр: романтична драма, катастрофа

Режисер: Джеймс Кемерон

IMDb: 8,0

У ролях: Леонардо Ді Капріо, Кейт Вінслет, Біллі Зейн, Кеті Бейтс, Френсіс Фішер, Глорія Стюарт.

Про що фільм "Титанік"



Фільм "Титанік" / Фото imdb



За сюжетом, юна аристократка Роуз вирушає до Америки на розкішному лайнері «Титанік» разом із матір'ю та заможним нареченим. Однак випадкова зустріч із бідним художником Джеком змінює її життя.

Між молодими людьми спалахують почуття, але їхня історія кохання розгортається на тлі однієї з найвідоміших морських катастроф ХХ століття. І хоча фінал усім давно відомий, суперечки про те, чи міг Джек поміститися на дерев'яній панелі поруч із Роуз, не вщухають десятиліттями.

Як створювали "Титанік": величезні декорації та справжні уламки корабля

Джеймс Кемерон настільки захопився історією затонулого лайнера, що вирішив особисто дослідити його уламки.

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Ще у 1995 році режисер організував експедицію до справжнього "Титаніка", який лежить на глибині майже чотирьох кілометрів. Під час 12 занурень команда зняла унікальні кадри, частина яких згодом потрапила до фільму. Однак наймасштабніша робота чекала попереду.

У мексиканському Росаріто спеціально для знімань збудували величезний комплекс із резервуарами для води та масштабною копією лайнера. Декорація мала довжину понад 230 метрів, а окремі її частини могли нахилятися й занурюватися у воду.

Для відтворення інтер'єрів використовували історичні креслення корабля. Команда створювала копії меблів, посуду, світильників і навіть фірмових дрібниць компанії White Star Line.

Масове отруєння: десятки людей потрапили до лікарні

Один із найдивніших випадків стався в серпні 1996 року під час знімань у Канаді. Після нічної перерви на їжу членам команди раптово стало зле. Люди скаржилися на запаморочення, тривогу та галюцинації. Серед постраждалих були сам Джеймс Кемерон і актор Білл Пакстон.



Фільм "Титанік" / Фото imdb



Згодом з'ясувалося, що хтось підмішав галюциногенну речовину PCP у суп із морепродуктів, який подавали знімальній групі.

Постраждали понад 60 людей. У лікарні ситуація була настільки хаотичною, що деякі члени команди влаштовували імпровізовані танці та каталися коридорами на інвалідних візках. Поліція розслідувала інцидент понад два роки, однак винуватця так і не встановили.

Цікаво, що Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет уникнули отруєння, адже не брали участі в тих зніманнях.

Кейт Вінслет ледь не потонула під час знімань

Для виконавиці ролі Роуз робота над фільмом стала справжнім випробуванням. У розмові з Los Angeles Times акторка розповідала, що під час знімань отримала численні синці, травмувала лікоть, захворіла на грип та сильно мерзла у воді.

Особливо небезпечним виявився один із підводних епізодів. Для великих планів Вінслет фіксували під водою приблизно на чотириметровій глибині. Під час роботи виникли проблеми з дихальним обладнанням, і акторка наковталася води. Після кількох дублів вона відмовилася продовжувати сцену.

Режим теж був далеким від комфортного: деякі зміни тривали близько 20 годин. Значну частину матеріалу знімали вночі, адже справжній «Титанік» затонув у темну пору доби.

Сама Вінслет називала роботу над стрічкою важким випробуванням. Водночас представники виробництва заперечували, що команда нехтувала безпекою акторів.

Ще кілька несподіваних фактів зі знімань



Фільм "Титанік" / Фото imdb



Знаменитий портрет Роуз намалював не Ді Капріо. Насправді автором малюнка став Джеймс Кемерон. Саме його руки глядачі бачать у кадрі, коли Джек створює портрет коханої. Оскільки режисер був шульгою, а Ді Капріо – правшею, зображення довелося дзеркально перевернути.

Ді Капріо випадково переплутав слова в романтичній сцені. Коли Джек запрошує Роуз позувати для портрета, актор обмовився, запропонувавши їй лягти на ліжко, а потім виправився на диван. Кемерону настільки сподобалася природна реакція, що він залишив цей момент у фільмі.

Частину декорацій створили у дзеркальному відображенні. Щоб заощадити на будівництві лайнера, команда використовувала одну основну сторону корабля. Для окремих сцен доводилося змінювати розташування предметів і навіть перешивати костюми, а потім перевертати зображення під час монтажу.

Головну роль міг отримати Метью Макконагі. Актор проходив проби разом із Кейт Вінслет і був переконаний, що має хороші шанси зіграти Джека. Проте роль зрештою дісталася Леонардо Ді Капріо.

Раніше ми вже розповідали як знімали фільм "Основний інстинкт".