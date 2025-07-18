Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" відверто зізнався, що готовий піти на війну: "Я піду служити"

Відомий український актор Роман Ясіновський, якого глядачі знають із топових стрічок, таких як "Спіймати Кайдаша", "Пульс", "Будинок "Слово". Нескінчений роман" та багатьох інших, зізнався, чому засуджує митців, які втекли за кордон. Наразі актор має бронювання від театру, у якому служить.

Водночас він запевнив, що, якщо в нього зникне бронь, піде служити – і вже зараз подав заявку до ППО. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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Роман Ясіновський зізнався, що готовий взяти до рук зброю: що сказав актор?

Роман Ясіновський зізнався, що засуджує митців, які втекли за кордон. Актор визнав, що йому можуть дорікнути за таку заяву словами на кшталт: "У тебе ж є бронь, чому ти про це висловлюєшся?". Проте наголосив, що говорить чесно: у разі втрати броні – він без вагань піде до війська. Наразі Роман має офіційне бронювання від театру, де працює.

Я скажу чесно, якщо в мене зникне бронь, я піду служити. Зараз, наприклад, я подав заявку в ППО навчатись і я буду там працювати,

– поділився актор.

Інтерв'ю Аліни Доротюк: дивіться відео онлайн

Ясіновський додав, що прагне бути корисним доти, доки перебуває в тилу, і робить це на волонтерських засадах. Він також зауважив, що хотів би поширити інформацію про такі можливості для тих, хто має бронь, аби вони могли навчатись та допомагати країні в такий спосіб.

Ми або в Силах оборони, або для Сил оборони,

– казав Олексій Гнатковський.

Відомо, що Роман ще з 2014 року активно волонтерить та допомагає Україні здолати російського ворога назавжди.