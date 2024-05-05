3 романтичні фільми, які допоможуть розслабитися

Кожного дня ми живемо з накопиченими думками та завданнями. А іноді так хочеться розслабитися та не думати ні про що. Тож, ідеальним рішенням, аби відпочити буде перегляд гарного фільму, який точно додасть позитивних емоцій.

Кіно 24 підготувало 3 романтичні фільми, які піднімуть настрій і відволічуть від буденності. Візьміть собі щось смачненького, обирайте кіно до душі та насолоджуйтеся.

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"Наречена втікачка"

Ця зворушлива романтична комедія, що розповідає історію дівчини з маленького містечка на ім'я Меґі Карпентер, яка до смерті боїться заміжжя, і щоразу, коли справа доходить до весілля, вона тікає прямо з-під вівтаря. Таким чином, за плечима у Меггі вже 3 невдалі весільні церемонії.

Відома як "наречена-втікачка" через свою звичку кидати чоловіків біля вівтаря, історія Меґі привертає увагу нью-йоркського журналіста Айка Грема. Чоловік вирішує написати про неї статтю, маючи намір викрити її як шахрайку. Однак, чи вдасться це йому?

"Наречена втікачка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Як позбутися хлопця за 10 днів"

Журналістка Енді Андерсон отримала унікальне редакційне завдання, яке потрібно зробити досить швидко. Лише за 10 днів вона має написати про хитромудрі способи, якими жінки позбуваються своїх чоловіків, коли вони більше не хочуть їх бачити поруч.

План Енді полягає в тому, щоб знайти хлопця в натовпі, змусити його закохатися в неї і виконати всі класичні трюки примхливої красуні. На біду Енді, її вибір припав на чарівного рекламного агента Бенджаміна Беррі, який сам якраз уклав зі своїм босом парі, що він зможе закохати в себе дівчину за 10 днів. Чи може ця авантюрна зустріч призвести до чогось більшого, коли на кону ставка, але в повітрі вже витає кохання?

"Як позбутися хлопця за 10 днів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чого хочуть жінки"

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Цей фільм дозволить зануритися у веселу історію Ніка Маршалла, чарівного самозакоханого працівника жвавої рекламної агенції. Чоловік очікує на підвищення по службі, але в останню мить начальство змінює плани. Коли його бос запрошує на посаду нового топ-менеджера приголомшливу Дарсі, Нік отримує завдання створити рекламу для подарункового набору товарів, якими користуються жінки. Вирішуючи випробувати "жіночі штучки" на собі, Нік випадково падає та отримує удар струмом. Так, він починає чути думки кожної жінки.

"Чого хочуть жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця добірка фільмів точно додасть затишку та позитивних емоцій. Тож, якщо ви шукаєте ідеальний спосіб розслабитися, то ці романтичні кінострічки точно здатні виконати таке завдання.