Повернуть віру в кохання: 4 романтичні фільми зі щасливим фіналом

Історії кохання ніколи не бувають без драм, розбитого серця чи сліз. Але кожному хочеться вірити, що наприкінці оповіді буде омріяне щасливе завершення, де любов переможе всі незгоди та труднощі.

Кіно 24 розповість про романтичні фільми, що мають щасливий фінал. Це картини, що змусять посміхнутися, подарують задоволення і повернуть віру в кохання.

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"10 речей, які я в тобі ненавиджу"

Старшокласниця Кет хоче вступити до коледжу в Нью-Йорку, поки її сестра Б'янка натомість прагне стосунків. Їхній батько встановив правило, що Б'янка може бачитися тільки з Кет, але це не подобається жодній з дівчат. Коли новий студент закохується в Б'янку, він вирішує підшукати пару й для Кет.

Це легка романтична комедія, наприкінці якої перемагає кохання. Все завершується символічно й зворушливо.

"10 речей, які я в тобі ненавиджу": дивіться трейлер онлайн

"Гордість і упередження"

Події відбуваються в Англії 18 століття. Сім'я Беннетів хоче видати усіх доньок заміж, тож розмірене життя родини змінюється хаосом після прибуття молодого містера Бінглі. Одна з сестер знайомиться натомість з його другом – вродливим, але зарозумілим містером Дарсі.

Це одна з найромантичніших класичних історій про двох закоханих, які визнали свої почуття та навчились розуміння.

"Гордість і упередження": дивіться трейлер онлайн

"Коханий з майбутнього"

21-річний Тім Лейк раптом розуміє, що може подорожувати в часі. Виявляється, що цю здатність мають всі чоловіки в його родині. Тім не може змінювати історію, але має можливість змінити щось у своєму житті.

Попри те, що у фільмі є і гумор, і смуток, – все це зображено як реалістична картина людського життя. Останній монолог героя показує, що насправді принесло радість Тіму – це жити тут і зараз.

"Коханий з майбутнього": дивіться трейлер онлайн

"Їсти, молитися, кохати"

З першого погляду Елізабет – забезпечена та заміжня жінка. Але вона не відчуває себе щасливою. Тому після розлучення вирушає на подорож по всьому світу. Вона їде в Італію, а потім Індію та на Балі. Елізабет прагне знайти себе та здійснити свої мрії.

Фільм надихає на зміни та показує, як важливо обирати себе.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться трейлер онлайн