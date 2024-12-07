3 найкращі романтичні комедії останнього десятиліття, які треба подивитися з коханим

Зазвичай фільми можуть легко підняти настрій своїм глядачам після важкого дня. Варто лише обрати потрібну стрічку, яка подарує позитивні емоції й прожене негативні думки.

24 Канал підготував добірку найкращих романтичних комедій останнього десятиліття. Ці стрічки сповнені кохання та кумедних ситуацій, тому зможуть швидко заполонити ваші серця.

Цікаво 3 романтичні різдвяні фільми, що подарують віру в кохання

"Люблю тебе ненавидіти" (2023)

Перше побачення фінансового аналітика Бена і студентки юридичного факультету Бі пройшло неймовірно. Однак на наступний день їхні стосунки різко погіршилися, через що між героями виникла ненависть. Втім, через деякий час доля знову зводить Бена й Бі разом – вони приїхали на весілля сестри дівчини в Австралії. Несподівано герої вирішують вдавати пару, викликаючи здивування в родичів. Проте план Бена й Бі починає руйнуватися, коли в них з'являються справжні почуття одне до одного.

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться трейлер онлайн

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше" (2018)

Старшокласниця Лара Джин написала 5 листів хлопцям, в яких була закохана. Ці папери вона ховала у своїй шафі, бо не хотіла, щоб про них хтось дізнався. Втім, хтось одного дня розіслав ці листи адресатам. Тепер дівчині доведеться розібратися, до кого з хлопців її почуття найсильніші. Водночас Пітер, один з 5 старшокласників, пропонує Ларі вдавати закоханих, щоб викликати ревнощі у своєї колишньої.

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше": дивіться трейлер онлайн

"Ідеальне побачення" (2019)

Брукс Ретіган мріє вступити в Єльський університет, але у нього немає грошей на оплату навчання. Старшокласник працював деякий час у кафе, але зарплати йому все одно не вистачало. Тому хлопець створив мобільний застосунок, де будь-яка дівчина може провести цілий вечір з Бруксом. Адже інколи дівчатам хочеться просто сходити на побачення або змусити ревнувати ексобранця. Так, одного дня Селія вирішує скористуватися послугами Брукса, не підозрюючи до чого це призведе.

"Ідеальне побачення": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми стануть ідеальним доповненням вашого вечора. Обирайте стрічку з переліку й насолоджуйтеся переглядом!